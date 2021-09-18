【國家級災難】嚴重旱災加蝗蟲侵襲　肯亞爆糧食危機

肯亞已經連續兩個月沒有足夠雨量，加上沙漠蝗蟲的侵襲（圖，美聯社檔案照片），使得當地農業陷入困境。 肯亞已經連續兩個月沒有足夠雨量，加上沙漠蝗蟲的侵襲（圖，美聯社檔案照片），使得當地農業陷入困境。

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於氣候變遷影響，以往規律的氣候型態開始改變，首當其衝的就是深受雨量、溫度影響的農業，而在一些本來糧食就不太足夠的地區，更成了讓當地居民生死交關的問題，肯亞即是其中一例，約有210萬人陷入飢餓危機中，總統更在上周將旱災宣布為國家級災難(National Disaster)。

事實上，肯亞已經連續兩個月沒有足夠的雨量，加上沙漠蝗蟲的侵襲，各部落間已經淪落到必須互相攻擊才能爭搶到足夠資源的地步，加上新冠肺炎疫情影響，肯亞國家旱災管理署(NDMA)的數據顯示，極度仰賴大規模商業化栽種的肯亞農業，已因防疫措施導致的勞動力嚴重不足而陷入困境。

根據BBC報導，由於缺乏人力播種與整地，肯亞主要糧食作物玉米的種植面積縮減將達50%，一些地區則面臨全面的歉收，就連生長周期短的蔬菜也受到影響，降雨量不足讓番茄等蔬菜的大小萎縮，土壤中的鈣量不足也使得部分植物在結果之前就已經枯萎，無法收成，地方的農民一周甚至僅能替植物澆灌兩次。

聯合國國際農糧署(FAO)的肯亞辦公室在七月時指出，肯亞的旱災狀況嚴重，光是7月至11月間，就需要花費大概8500萬美元才足以彌補旱災帶來的傷害及損失。

肯亞紅十字會的秘書長穆罕默德(Asha Mohammed)則表示，不只是農民深受旱災所苦，都市雖然有少量食物輸入，價格卻已經攀至新高，已經因疫情而大量失業的居民根本無法負擔。

穆罕默德說，現階段是肯亞去思考氣候危機調適中程與長程干預措施以中止食物危機的好時機，既然知道狀況還會繼續惡化，及早行動以協助農業變得更具韌性，才有機會觸底反彈。