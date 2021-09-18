【美法外交危機】美截胡法對澳軍售被撤大使 是否知情法、澳各執一詞

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）澳洲與美國、英國15日宣佈結盟AUKUS，為獲得8艘核動力潛艦艦隊放棄與法國簽訂12艘傳統潛艦合約，法國慘遭雙重背叛，於17日罕見大動作召回駐坎培拉大使，巴黎與華盛頓關係再度受創。法國怒稱三方密謀多時，被矇在鼓裡，澳洲表示早已先行知會，雙方各說各話。

法新社報導，在澳洲宣布取消與法國法國海軍船舶集團（Naval Group）2016年簽訂、時值500億澳元（約1兆119億新台幣），轉而採購8艘採用美國、英國技術的核動力潛艦後，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）怒斥此舉為「背後捅刀」，並在17日罕見予以外交反擊，透過聲明表示因「澳洲與美國在9月15日做出的聲明茲事體大」，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）決定立即召回兩名駐坎培拉大使。

勒德里安也在聲明指出，澳洲如此行事「是盟國間令人無法接受的行為」，更影響了澳洲「對盟國、夥伴關係及印太對歐洲重要性的所有概念。」

法方堅稱，今年七大工業國集團（G7）倫敦會面之時，美國總統拜登（Joe Biden)、英國首相強生（Boris Johnson）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）就在馬克宏的眼皮子下密談翻案潛艦軍購，會後也未曾走漏風聲，美國國務卿布林肯（Antony Blinken) 6月25日與勒德里安會面也隻字未提，直到要宣佈AUKUS結盟前3小時，法國才接獲通知。

挖「最悠久的盟友」牆角 美國喊話重視法國急滅火

路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日在美國與澳洲的外長與國防部長會面後，曾試圖滅火，稱美國希望盡一切機會深化在印太地區的跨大西洋合作，而法國是至關重要。布林肯表示相當重視與法國的夥伴關係，將繼續與該國合作。

在法國政府盛怒召回大使後，白宮國安會又以發言人霍恩（Emily Horne）之名釋出聲明表示，與合作夥伴法國就此事保持密切聯繫，「我們理解他們的立場，未來數日我們會持續致力解決雙方分歧，一如在雙方長遠的結盟期間在其他方面所做的」。

霍恩還指出，法國是美國最長久的盟友、也是最堅實的夥伴之一，雙方有著共同的民主價值觀和共同應對全球挑戰承諾的長遠歷史。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也在推特發表聲明，稱法國是「重要夥伴」，理解對方立場，又稱法國為「最悠久的盟友，我們最重視我們的關係」。他還指出，華府希望在接下來數日，持續就這個議題進行高層級（senior level) 討論，包括下週在紐約的聯合國大會期間。

[1 of 3]: We have been in close contact with our French allies. We understand their position, and we are aware of their plans to recall Ambassador Etienne to Paris for consultations. France is a vital partner & our oldest ally, and we place the highest value on our relationship. pic.twitter.com/xLci8Y8V6V — Ned Price (@StateDeptSpox) September 18, 2021

澳洲發言人表遺憾 總理莫里森稱早已告知馬克宏

法國宣布召回大使時，出訪華府的澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）正於美國企業研究所（AEI）發表演說，在談及此次「背刺」風波時，她表示完全能理解法國的失望（disappointment），並承認這是難以處理的議題，表示會持續與法國進行「有建設性的密切接觸」，她更坦言「作出這種性質的商業決定、戰略決定時，當然是困難的。」

潘恩18日也透過聲明表示：「我們遺憾地注意到法國召回駐澳洲大使的決定。澳洲重視與法國的關係…我們期盼與法國基於共有的價值觀，再度於許多共同關切的議題上往來。」

法國批評澳洲並未事先知會取消訂單一事，但Politico報導，澳洲總理莫里森駁斥該說法，表示6月與馬克宏在巴黎的會談中，就曾提及澳洲可能取消潛艦合約一事。

莫里森告訴5aa Radio：「我說得很清楚，我們在巴黎吃了一頓很久的晚餐，討論澳洲相當關切傳統動力潛艦當如何因應我們正面對的新戰略環境。」

莫里森補充，「我說得很清楚，澳洲必須以國家利益為出發點做出決定。」

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