【美法外交危機】美截胡法對澳軍售被撤大使 是否知情法、澳各執一詞

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合報導)澳洲與美國、英國15日宣佈結盟AUKUS,為獲得8艘核動力潛艦艦隊放棄與法國簽訂12艘傳統潛艦合約,法國慘遭雙重背叛,於17日罕見大動作召回駐坎培拉大使,巴黎與華盛頓關係再度受創。法國怒稱三方密謀多時,被矇在鼓裡,澳洲表示早已先行知會,雙方各說各話。

法新社報導,在澳洲宣布取消與法國法國海軍船舶集團(Naval Group)2016年簽訂、時值500億澳元(約1兆119億新台幣),轉而採購8艘採用美國、英國技術的核動力潛艦後,法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)怒斥此舉為「背後捅刀」,並在17日罕見予以外交反擊,透過聲明表示因「澳洲與美國在9月15日做出的聲明茲事體大」,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)決定立即召回兩名駐坎培拉大使。

勒德里安也在聲明指出,澳洲如此行事「是盟國間令人無法接受的行為」,更影響了澳洲「對盟國、夥伴關係及印太對歐洲重要性的所有概念。」

法方堅稱,今年七大工業國集團(G7)倫敦會面之時,美國總統拜登(Joe Biden)、英國首相強生(Boris Johnson)與澳洲總理莫里森(Scott Morrison)就在馬克宏的眼皮子下密談翻案潛艦軍購,會後也未曾走漏風聲,美國國務卿布林肯(Antony Blinken) 6月25日與勒德里安會面也隻字未提,直到要宣佈AUKUS結盟前3小時,法國才接獲通知。

挖「最悠久的盟友」牆角 美國喊話重視法國急滅火

路透社報導,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)16日在美國與澳洲的外長與國防部長會面後,曾試圖滅火,稱美國希望盡一切機會深化在印太地區的跨大西洋合作,而法國是至關重要。布林肯表示相當重視與法國的夥伴關係,將繼續與該國合作。

在法國政府盛怒召回大使後,白宮國安會又以發言人霍恩(Emily Horne)之名釋出聲明表示,與合作夥伴法國就此事保持密切聯繫,「我們理解他們的立場,未來數日我們會持續致力解決雙方分歧,一如在雙方長遠的結盟期間在其他方面所做的」。

霍恩還指出,法國是美國最長久的盟友、也是最堅實的夥伴之一,雙方有著共同的民主價值觀和共同應對全球挑戰承諾的長遠歷史。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)也在推特發表聲明,稱法國是「重要夥伴」,理解對方立場,又稱法國為「最悠久的盟友,我們最重視我們的關係」。他還指出,華府希望在接下來數日,持續就這個議題進行高層級(senior level) 討論,包括下週在紐約的聯合國大會期間。

[1 of 3]: We have been in close contact with our French allies. We understand their position, and we are aware of their plans to recall Ambassador Etienne to Paris for consultations. France is a vital partner & our oldest ally, and we place the highest value on our relationship. pic.twitter.com/xLci8Y8V6V