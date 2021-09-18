(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)藝人王力宏從美國返台，1６日晚間結束14天隔離「出關」，但仍要進行7天的自主健康管理，不過他違反規定，在自主健康管理期間就與友人聚餐，北市衛生局昨（1７日）表示已接獲通報，會進一步瞭解案情，調查是否違規。

圖為戴黑色口罩的王力宏，１６日結束隔離時所攝畫面（取自臉書）

（台北市１８日疫情記者會直播截圖）

徐若瑄１６日分享與王力宏、范瑋琪、黑人、等友人聚會的合照，並發文「慶祝王同學隔離出關，做茶泡飯給老友們吃很開心。」

對於在自主健康管理期間聚會違反規定，王力宏昨天在臉書ＰＯ文認錯並且致歉，他指出：

「謝謝網友和媒體們的提醒，我真的疏忽了解隔離後的7天自主健康管理。對大家都很抱歉，對不起。我會承擔所有違規責任，剩下的3天自主健康管理也會嚴格完成。」

徐若瑄也將社群的聚會照片刪除，並向大眾致歉。黑人、范瑋琪同樣表達歉意。

台北市副市長黃珊珊１８日在疫情記者會上，回應媒體提問時說：

有很多民眾對自主健康管理的規定不是很清楚，依照規定自主健康管理期間，禁止與他人從事近距離或群聚活動，例如聚餐聚會公眾集會或其他相類似的活動（如以下台灣指揮中心圖表說明）。黃珊珊說，就王力宏的案子來看，他確實是在自主健康管理期間參加了朋友的聚餐或聚會，台北市政府會依照相關的裁罰基準處理。由於今天適逢連假期間，等到上班日就會依法裁處。

藝人王力宏自美返回台灣•「自主健康管理」期間與友人聚餐 台北市將開罰