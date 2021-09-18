行政院長蘇貞昌17日到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程報告並備質詢，但國民黨立委在議場內高喊蘇貞昌道歉等口號，杯葛議事，... 行政院長蘇貞昌17日到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程報告並備質詢，但國民黨立委在議場內高喊蘇貞昌道歉等口號，杯葛議事，使得蘇貞昌無法上台。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立院各在野黨團不滿意行政院所提國籍航空機組員隔離「3+11」決策專案報告。衛福部長陳時中曾多次說會負責，媒體今天（18日）追問是否代表願意下台？陳時中解釋，負責是指對事情的負責。

行政院長蘇貞昌17日到立法院，就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程報告並備質詢，國民黨立委不滿行政院所提報告中沒有任何檢討，撕毀後往蘇貞昌方向(綠圈處)丟擲。中央社

時代力量立委陳椒華（前右起）、邱顯智、王婉諭等，17日在立法院議場前舉行記者會表示，多次向立法院、行政院索取「3+11」報告未果，直到16日晚間才由媒體拿到報告電子檔，「非常遺憾，政院竟藐視立委、國會」。中央社

先前國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，外界將矛頭指向政府將機組員隔離改為「3+11」天，導致華航諾富特群聚案，進而引發國內本土疫情。

行政院16日應立法院要求送達「3+11」專案報告，但國民黨主席江啟臣、民眾黨團、時代力量黨團都不滿意這份報告。江啟臣說，這份報告是官官相護。

先前面對外界詢問是否會為「3+11」的決策負責，指揮中心指揮官陳時中曾多次公開表示「會負責」。陳時中今天出席台灣性教育學會30週年學術研討會，會後媒體問及「負責」是否是指願意下台承擔政治責任？對此，陳時中解釋，他說的負責是指對事情的負責。

另外，中央社報導，網紅「四叉貓」劉宇席在接種高端COVID-19疫苗15天後，前往北市禾馨診所進行檢驗抗體，自稱「有產生抗體但數值偏低」，引起其他民眾仿效而惹議，傳有違法之嫌。

陳時中今天被媒體追問自驗抗體有什麼不合法之處？他回答，驗抗體是自己的選擇，但其實驗了抗體，還有很多後續工作要做。

中央流行疫情指揮中心昨（17日日）表示，目前未開放一般民眾自費驗疫苗抗體，醫療院所要做自費檢驗，須事先向地方衛生局提出申請，由衛生局核定合理價格。

媒體今天也問及，是否會擴大開放莫德納（Moderna）疫苗施打。對此，陳時中說，若疫苗持續順利來台且數量足夠，就會陸續擴大接種族群。

【華航諾富特群聚案】台灣在野黨不滿國籍航空機組員「3+11」隔離決策專案報告 陳時中：對事情負責