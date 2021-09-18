【功成身退】實名制口罩網路、超商將停售 藥局維持販賣

指揮中心今（18）日宣佈，實名制口罩網路/超商販售通路，將運作至第44輪後暫停服務。藥局通路及無健保特約藥局的偏鄉衛生所，則仍持續維持實名... 指揮中心今（18）日宣佈，實名制口罩網路/超商販售通路，將運作至第44輪後暫停服務。藥局通路及無健保特約藥局的偏鄉衛生所，則仍持續維持實名制口罩販售服務（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（18）日表示，考量目前國內口罩產量已大幅提升，足夠供應每位國人所需，且有多元購買口罩管道，民眾透過實名制通路取得口罩的需求已大幅下降，因此實名制口罩網路/超商販售通路，將運作至第44輪後暫停服務。藥局通路及無健保特約藥局的偏鄉衛生所，則仍持續維持實名制口罩販售服務。



指揮中心進一步說明，最後1輪（第44輪）實名制口罩網路/超商販售的續（預）購時間為9月27日至10月6日，取貨時間為10月11日至10月24日；另外第43輪及第44輪已預繳款未領取口罩的補領時間，分別為10月25日至11月7日及11月8日至11月21日，請民眾依時程續(預)購、取貨及補領。

此外，為保障停用口罩網路/超商販售通路後，民眾持續可以購買到口罩，藥局通路與無健保特約藥局的偏鄉衛生所，仍維持提供實名制口罩販售服務。



指揮中心指出，去（2020）年初COVID-19疫情初期，因應民眾突然增加的購買口罩需求，且當時國內口罩產能有限，為讓徵用口罩能有效分配及提供民眾購買，指揮中心於去年2月6日推動口罩實名制，透過藥局通路販售徵用口罩；之後為讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，再於3月12日增加網路/超商販售通路，民眾上網路預購後，可選擇到統一、全家、萊爾富、OK、全聯社、美廉社、屈臣氏及康是美等全國8大超商/市/藥妝店的1萬4千餘家門市取貨。實名制口罩推行至今，已販售約17億片，在此次COVID-19疫情的防疫過程，發揮相當重要之貢獻。



指揮中心特別感謝藥師/藥劑生、衛生所及各超商/市/藥妝店相關人員，一年多來對疫情防治付出的努力和辛勞，重大貢獻值得民眾肯定。現在網路/超商通路已完成階段性任務，暫停服務，未來實名制口罩，將由藥局通路與偏鄉衛生所繼續販售，落實醫材管理，以及提供民眾專業諮詢服務。