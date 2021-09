維護女性權益再跳票？ 塔利班廢除婦女權益部

(台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導)德塔利班拿下阿富汗首都喀布爾後,為了爭取外界的支持,對外做出了一系列的保證,這其中就包含改善婦女權益,然而,隨著塔利班逐漸站穩腳根,這些承諾也開始逐漸「失效」。

BBC報導,在塔利班政權宣布婦女必須跟男性分班上課,且須遵守新的「服儀規範」後不久,有人發現阿富汗政府原本有的「婦女權益部」(Women’s Affairs Ministry)標誌已經消失不見,取而代之的是主管宗教規範的「美德推廣與惡行避免部」(Ministry for Propagation of Virtue and Prevention of Vice)。

儘管塔利班之前曾再三保證,上台後會允許婦女在遵守伊斯蘭律法的情況下受教育與工作,在網路上流傳的影片與照片卻可以看出,因為大門遭到反鎖長達數周,有許多婦女站在政府辦公室外抗議,要求塔利班讓他們回到職場工作,這些保證明顯沒有兌現。

事實上,這個美德推廣與惡行避免部並非首次出現,早在塔利班首次掌控阿富汗的時候該部就已經出現,且在1996年至2001年間大幅度擴權,隨後在2001年因美國與其盟軍推翻了塔利班政府而消失,後續繼任的卡爾扎伊總統(Hamid Karzai)雖然有重建類似的部門,但是權力遠不及先前。

人權觀察(Human Rights Watch)形容,該部門是政府濫權的最佳範例,不只禁止大量音樂與娛樂活動,就連下棋、放風箏都在其管制名單上,男人被要求蓄鬍、禁止剪西式髮型,下轄的道德警察還會在街上毆打穿著「不檢點」或沒有男性陪同的女性。

儘管兩名塔利班戰士在接受〈華盛頓郵報〉訪問時指出,現在的塔利班已經不會用跟以前一樣的方式執行伊斯蘭律法,也不會由軍人或警察執行這些勤務,但是隨著掌權後的各項承諾逐漸跳票,外界對於塔利班說的所有事情,恐怕都要再進行觀察。