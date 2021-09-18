維護女性權益再跳票？ 塔利班廢除婦女權益部

隨著塔利班掌權，對婦女服儀規定的執行也開始變嚴格（圖／美聯社) 隨著塔利班掌權，對婦女服儀規定的執行也開始變嚴格（圖／美聯社)

（台灣英文新聞／ 李昱德 綜合外電報導）德塔利班拿下阿富汗首都喀布爾後，為了爭取外界的支持，對外做出了一系列的保證，這其中就包含改善婦女權益，然而，隨著塔利班逐漸站穩腳根，這些承諾也開始逐漸「失效」。

BBC報導，在塔利班政權宣布婦女必須跟男性分班上課，且須遵守新的「服儀規範」後不久，有人發現阿富汗政府原本有的「婦女權益部」(Women’s Affairs Ministry)標誌已經消失不見，取而代之的是主管宗教規範的「美德推廣與惡行避免部」(Ministry for Propagation of Virtue and Prevention of Vice)。

儘管塔利班之前曾再三保證，上台後會允許婦女在遵守伊斯蘭律法的情況下受教育與工作，在網路上流傳的影片與照片卻可以看出，因為大門遭到反鎖長達數周，有許多婦女站在政府辦公室外抗議，要求塔利班讓他們回到職場工作，這些保證明顯沒有兌現。

事實上，這個美德推廣與惡行避免部並非首次出現，早在塔利班首次掌控阿富汗的時候該部就已經出現，且在1996年至2001年間大幅度擴權，隨後在2001年因美國與其盟軍推翻了塔利班政府而消失，後續繼任的卡爾扎伊總統（Hamid Karzai）雖然有重建類似的部門，但是權力遠不及先前。

人權觀察（Human Rights Watch）形容，該部門是政府濫權的最佳範例，不只禁止大量音樂與娛樂活動，就連下棋、放風箏都在其管制名單上，男人被要求蓄鬍、禁止剪西式髮型，下轄的道德警察還會在街上毆打穿著「不檢點」或沒有男性陪同的女性。

儘管兩名塔利班戰士在接受〈華盛頓郵報〉訪問時指出，現在的塔利班已經不會用跟以前一樣的方式執行伊斯蘭律法，也不會由軍人或警察執行這些勤務，但是隨著掌權後的各項承諾逐漸跳票，外界對於塔利班說的所有事情，恐怕都要再進行觀察。