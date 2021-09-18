中秋連假全台晴朗炎熱晚間宜賞月 山區午後局部大雷雨

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導） 本週末（18、19日）適逢中秋連假，台灣各地晴朗炎熱，天氣穩定，各地皆有較高賞月機率。惟須注意今日午後西半部、東北部地區及山區有雷陣雨，民眾宜攜帶雨具備用。

中央氣象局表示，今日全台各地及西部外島大多為多雲到晴，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，有局部大雨發生的機率，上午恆春半島亦有零星短暫陣雨。至於明日，台灣各地及西部外島多為晴到多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週末全台高溫，周六北部氣溫在26至33度之間，中部25至35度，南部25至34度，東部25至34度；北市、新北市以及桃園市白日有較高降雨機率。周日北部氣溫在26至34度之間，中部25至34度，南部25至34度，東部26至33度，全台晴朗。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，根據最新（17日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今(18)日白天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣。各地氣溫：北部23至35度，中部24至36度；南部24至35度，東部23至35度。

最新模式模擬顯示，明日至下週五(24日)太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度左右，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。意謂秋節前後，各地皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。

吳德榮也指出，據各國模式模擬顯示，今日起至下週，南海有多個「熱帶擾動」發展的跡象；各國模擬結果雖不一致，但都距離台灣很遠、且又朝中南半島前進(圖)，「中秋」連假的天氣不致受到影響。