英兩軍艦常駐印太地區「至少五年」 英海軍參謀長：台灣海峽是自由開放印太一部分

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導 ）英國海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問表示，做為美國及其盟友遏制中國海軍擴張計畫之部分，英國兩艘軍艦將常駐印太地區「至少5年」，並明確指出台灣海峽是「自由開放印度太平洋的一部分」。

報導指出，英國自脫歐後積極強化在印太地區勢力，派遣皇家海軍「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦打擊群前往該區域，於9月泊靠於日本神奈川縣的橫須賀海軍基地。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）於7月出訪日本期間，與日本防衛大臣岸信夫發表聯合聲明指出，英國將於今年稍晚在該區域常態性部署兩艘軍艦。9月初兩艘軍艦已自英國啟航。

拉達金表示，兩艘軍艦將在印太區域常駐至少5年，「它們是比較小型軍艦，希望能和航艦打擊群互補。」他也指出，航艦打擊群派駐該區的期間相對較短。

拉達金也提及台灣安全議題，他表示，台灣海峽顯然是「自由開放印度太平洋的一部分」並強調，台灣海峽是國際水域，是不同國家可以使用的航道。」

「這是自由開放印度太平洋的一部分，是以規則為基礎國際秩序的一環。我想英國的立場相當明確，一如其他（聯合國海洋法公約）簽署國家」。

儘管拉達金沒有明確提及中國對台舉措，但他明確表示，維護台灣海峽航行自由至關重要。

拉達金表示，英國和日本將強化安全合作，兩國可以共用設施與裝備，且雙方都使用先進F-35匿蹤戰鬥機。部分觀察者指出，兩國正口率更緊密的合作。

七大工業國集團（G7）6月於倫敦舉行峰會後發布聯合公報，首次納入台海議題，強調重視台灣海峽和平與穩定的重要性。美國、英國、澳洲於9月15日宣布建立AUKUS戰略夥伴關係，協助澳洲發展核動力潛艦。拉達金是在G7聯合公報發布之後，AUKUS戰略夥伴關係宣佈之前受訪。