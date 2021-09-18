立陶宛遭中打壓衝擊貿易進出口 國際紛紛發聲力挺

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）立陶宛語台灣深化關係，遭中國複合式報復，政治、文化交流、貿易往來及進出口廣受影響。日前美國、北歐五國、波羅的海3國以及斯洛維尼亞紛紛表態支持立陶宛。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，根據該國外交部調查，與中國往來產業主要是高科技、農業、食品加工、木材、紡織與物流業，其中最常見的情況是中方合作夥伴拒絕延長合約、或不再簽署新的合約。

為解決中國對立國企業的總總非法與拒不承認的檯面下動作，立國外交部已採取措施，協助企業尋找新的進出口市場，並與美國和歐盟合作擬定手段，防止「專制政權利用經濟施壓達到政治目的」。

立陶宛工業家聯盟（Lithuanian Confederation of Industrialists）執行長薩爾塔塔維丘斯（Ričardas Sartatavičius ）表示，穀物加工公司已遭遇來自中國的原料供應問題，木材業亦然。乳製品業、肉品業則擔心出口受到影響，或被抵制購買。

薩爾塔塔維丘斯也表示，中國在某些原物料上近乎為唯一生產國，如金屬產品、立國大量進口的設備等。

立陶宛近來備受打壓，國際紛紛發聲力挺，美國不僅國家安全顧問蘇利文13日致電立陶宛總理，國務卿布林肯15日會見立陶宛外長藍柏吉斯重申美國對立陶宛如鐵一般堅定的支持。

歐盟輪值主席國、斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）13日亦致函歐盟成員國，指出中國立陶宛決意與台發展關係，撤回駐立大使的舉措「應當受到譴責」，並指出歐盟應當團結一致，面對中國的脅迫。

在15日於赫爾辛基舉行的北歐-波羅的海8國（Nordic-Baltic Eight, NB8)外長會議上，丹麥、芬蘭、瑞典、挪威、冰島以及愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛外長，討論與中國的關係。8國外長都對立陶宛表示充分的支持，並強調在面對中國時，該地區與歐盟的立場應當團結一致。