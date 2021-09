(台灣英文新聞/施家恩 綜合外電報導)路透社報導,美國財政部網站周五(17日)公告將至少七家登記於香港的中國企業列入制裁名單,理由係未配合美國針對伊朗的制裁措施。

今次遭列入制裁名單的實體包括Black Drop Intl Co Ltd、China 49 Group、Damineh Optic Ltd.、PCAa Xiang Gang Ltd、Taiwan Be Charm Trading Co Ltd、Victory Somo Group HK Ltd,以及Yummy Be Charm Trading HK Ltd。

美國目前針對伊朗、俄羅斯及北韓等近年破壞區域穩定行為的國家採取經濟制裁。美國對伊朗制裁之理由為伊朗發展大規模毀滅性武器、以及其它如參與恐怖主義或伊朗伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)及迫害人權等行為。

美國財政部制裁名單網址 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx