中秋連假前夕遇下班潮車流湧現 北部國道多處雙向塞車中

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）中秋連假將至，民眾因應疫情發展多自行開車，加上下班車潮，今（17日）晚間西部國道及北部國道皆湧入車流，多處路段雙向塞車中。

高公局指出，西部國道路網今下午4時後湧現車潮，壅塞路段包括：國1南向東湖至五股、湖口至新竹，北向桃園至五股、圓山至東湖，國3南向新店至樹林。

北部部分，根據高公局晚間7時30分路況資訊，國1汐止至圓山路段的南向及北向都塞車，車速40公里以下，其中內湖至圓山、機場系統至中壢，車速不到20公里；另國1汐五北向高架泰山到三重、國1南向桃園至內壢；國3南向新店至土城、國3北向土城至中和，車速也都不到40公里。

中部及南部部分，國道晚間壅塞、時速40公里以下路段，包括：國1南向后里到豐原、國3龍井到和美；國1台南系統、鼎金系統；國3新化系統。

高公局預測，今日台北、桃園、新竹、台中等都會區將出現嚴重壅塞情況，最快晚間8點後才可能逐漸紓解。

自由時報指出，高公局表示國道5號南下依照往例，今日晚間8點後又會有一波車潮湧現，並會塞到午夜才會紓解，提醒民眾出發前可先查詢最新路況資訊，避開壅塞路段。

西部國道路網17日下午逐漸出現大量車流，北部國道晚間湧入下班及返鄉車流，多處路段雙向壅塞。（圖/中央社取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）