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台灣獨立樂團「美秀集團」吉他手持大麻電子菸被逮 警方偵辦中

美秀集團來自嘉義，在電視廣告及全台各地樂團專場活動、音樂季以及校園表演中皆可見到，其最紅單曲《捲煙》的YouTube點擊次數更高達1850萬，在獨立樂團圈子中頗有名氣。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/17 19:57
圖中右二為「美秀集團」吉他手劉修齊。（圖/中央社）

圖中右二為「美秀集團」吉他手劉修齊。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）知名獨立樂團「美秀集團」吉他手劉修齊11日因車輛停在路邊被警方攔查，被查獲車上放有16公克大麻電子菸油，劉男因此被帶回送辦，警方目前仍在偵辦中。

台北市警察局大安分局今（17日）表示，11日夜間0時30分，在辛亥路、建國南路口執行路檢勤務時發現1白色自小客車形跡可疑，因此立即予以攔查，結果發現駕駛劉男神情緊張且應對不自然，故請他停靠路邊並下車接受盤查。

警方對該車實施檢查後，於該車駕駛座椅正下方處查獲第二級毒品大麻電子菸彈1個（約重15.94公克），劉男現場表示願配合警方調查，經帶返派出所實施偵訊後，劉男對於持有大麻坦承不諱，全案依違反毒品危害防制條例移送臺灣臺北地方檢察署。

根據中央社，檢察官複訊時，劉男辯稱不知道東西為何在他車上，聲稱可能是粉絲送的，他隨手放在車上，聯合報報導，劉男亦表示，真的記不得是哪個粉絲送的，也強調自己從沒碰過毒品，但如果驗尿結果呈現陽性，他也不會逃避。對此，檢方認為事實有待釐清，先將他請回。

根據維基百科，美秀集團來自嘉義，自2016年5月開始對外活動，曲風特色是帶有復古台味的搖滾和民謠，在電視廣告及全台各地樂團專場活動、音樂季以及校園表演中皆可見到，其最紅單曲《捲煙》的YouTube點擊次數更高達1850萬，在獨立樂團圈子中頗有名氣。
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大安分局

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