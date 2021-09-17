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台灣「漢光演習」最後一天　海軍「田單艦」驗證三度空間作戰

國軍漢光37號實兵實彈操演13日至17日舉行，已依序執行戰力保存及防護、反登陸重砲射擊、緊急醫療開設、海灘反擊、淡水河防、連續反擊作戰及佳冬戰備道起降驗證等重要課目。

By 政治組, 台灣英文新聞
2021/09/17 18:11
S-70C直升機進行起落艦操演課目，展現反潛能量。（軍聞社）

S-70C直升機進行起落艦操演課目，展現反潛能量。（軍聞社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）今天（17日）是漢光演習最後一天，為驗證海軍聯合防空、制海及反潛的三度空間作戰，海軍田單艦採實兵不實彈方式演練，同時S-70C反潛直升機也實施起落艦課目，訓練艦上官兵不同階段的戰術作為。

台灣「漢光演習」最後一天　海軍「田單艦」驗證三度空間作戰海軍146艦隊田單軍艦參與本次「漢光37號」實兵演練。（軍聞社）

國軍漢光37號實兵實彈操演13日至17日舉行，目前已依序執行戰力保存及防護、反登陸重砲射擊、緊急醫療開設、海灘反擊、淡水河防、連續反擊作戰及佳冬戰備道起降驗證等重要課目。

今天為漢光演習最後一天，中央社報導，為驗證海軍聯合防空、制海及反潛作戰能力，海軍146艦隊田單軍艦於台灣周邊海域執行戰備任務訓練，採支隊編組方式進行各項課目演練，以實兵不實彈方式操練各項聯戰效能，並依想定進行多艦聯合情監偵，訓練官兵防空、反潛和護航等不同階段戰術作為。

軍聞社指出，田單軍艦在此次操演納編任務支隊，首先演練備戰出港，並在獵雷艦水雷偵雷作業，進行安全航道開闢後，依敵情威脅、作戰形態及各艦武器諸元編成戰術位置，展開能夠應變多重威脅的圓形編隊，以利實施各作戰任務。

軍聞社表示，田單軍艦在為期一週實兵演練中，配合狀況想定發布備戰指令，官兵依據狀況迅速就戰備位置，展現平時勤訓精練的訓練成果；此外，演練內容也包含艙間失火模擬，輪機組人員必須在有限時間內迅速撲滅火源，依照標準作業程序，降低船艦損害，確保人員安全無虞。

操演最後，S-70C反潛直升機一早便實施日間起落艦課目，艦上派遣飛行甲板指揮員引導，飛行員密切掌握艦艇航行速度、海風及浪湧等變化，確認符合起飛條件，立即起飛離艦。

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更新時間 : 2021-09-17 19:20 GMT+08:00

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