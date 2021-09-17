臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為1.13% 上市股票總市值達53.07兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年9月17日發行量加權股價指數收盤為17,276.79點，較上週(110年9月10日)的17,474.57點下跌197.78點，跌幅約為1.13%，台灣50指數收盤為13,714.44點，較上週的13,997.54點下跌283.10點，跌幅約為2.02%，寶島股價指數收盤為19,678.92點，較上週的19,911.65點下跌232.73點，跌幅約為1.17%。產業別指數方面，漲幅以貿易百貨類指數上漲5.49%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌4.74%為最大，未含金融類指數下跌196.98點，跌幅約為1.29%，未含電子類指數上漲92.20點，漲幅約為0.47%，未含金融電子類指數上漲100.22點，漲幅約為0.59%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆3,479.52億元，全體上市股票成交金額為1兆3,071.84億元，股票成交量週轉率為2.70%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類4,087.05億元，占全體上市股票交易金額31.27%

第二名，航運類2,562.88億元，占全體上市股票交易金額19.61%

第三名，電子零組件類983.78億元，占全體上市股票交易金額7.53%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，化學工業類19.06%

第二名，航運類7.42%

第三名，鋼鐵類5.92%

累計今年年初開盤迄今共173個交易日，集中市場總成交金額為73兆1,427.10億元，市場日平均成交金額為4,227.90億元，股票成交量週轉率為160.85%，股票日平均成交量週轉率為0.93%。

2021年9月17日全體上市公司市場總值為新台幣53兆713.66億元，較上週(2021年9月10日)市值53兆6,720.20億元減少6,006.54億元，減幅約為1.12﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)