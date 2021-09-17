中秋佳節喝好茶 新北製茶父子檔技術非凡

新北茶界高手如雲， 石碇地區鱷魚潭景點附近一對父子製茶技術一流， 遊客聞香而來品茶絡繹不絕， 父親葉文鵬及他的兒子葉承軒致力傳承好茶、好功夫，葉承軒在10 9年以年僅23歲最年輕之姿奪下「全國部分發酵茶製茶技術競賽」 條形組冠軍，生產文山包種茶及東方美人茶品屢獲佳績， 好技術產好茶，歡迎民眾踴躍向產區選購，錯過就要等明年！

葉文鵬今年55歲，為第三代茶農，承襲父親茶園至今有70年歷史 ，102年起茶園連續3年獲得石碇區冬茶評鑑特等獎，105年在 市級評鑑奪下冬茶「頭等三」及「頭等五」獎項， 製茶技術備受肯定，從小在山上幫忙茶園大小事，16歲曾在飯店學 習當學徒，從事廚師、蔬果雕工作，過往都是幫別人工作， 這段時間透過磨練與思考未來，在28歲再度回到山上熟悉的茶園， 喜歡山上的空氣及不受拘束的自由生活，嚮往做茶的味道， 下定決心再回來接手，從辛苦、逃避、喜歡到擁有的心路歷程， 現在自己擁有的一切，都是自己的選擇。茶園栽培面積1.5公頃， 主要生產文山包種茶，部分做蜜香紅茶及東方美人茶， 春冬兩季大約生產2,000台斤，製茶需要搭配天、地、人等因素 外，更著重茶葉、土壤栽培管理，施用有機肥料， 也利用時間到茶業改良場上課學習，精進新知識力求技術上突破， 做出更優質更健康安全的茶品。

葉承軒今年24歲，強調在製茶過程中，每個環節都相當重要、 環環相扣，從最初日光萎凋到成品， 能獲得佳績關鍵在茶園管理方面投入許多時間和成本， 把茶樹照顧健康，採收好的茶菁對於製茶過程就能有更好的發揮。 在還未回鄉前以為做茶很輕鬆，但實際投入後發現沒那麼容易， 除了體力上的付出，在製茶過程中對感官也特別要求， 在萎凋時需要靠嗅覺與觸覺來判斷，是機器無法取代的， 期許自己多參加製茶比賽與相關課程累積經驗， 提升自己的製茶能力。

石碇區農會理事長陳金財表示，不同茶品味道、色澤也不盡相同， 文山包種茶外觀條索狀，色澤翠綠，香氣清香優雅似花香， 而美人茶是台灣特有茗茶，採收量非常少， 好茶需要經過蟲咬才能散發出獨特熟果香，茶湯呈琥珀色， 為了增加蟲咬的機會，美人茶不灑農藥， 反而要營造與蟲子共生的環境，以利提高茶葉的品質， 民眾可以依喜好選擇多樣好茶來品嘗。

農業局表示，製茶技術競賽交流能讓各茶農間彼此互相觀摩切磋， 生產優質溫暖的職人精神茶品，並能使製茶技術傳承， 葉家父子檔堪稱製茶界表率，期許更多年輕夥伴加入傳承好味道， 適逢中秋佳節烤肉、吃月餅，選擇購買「新北好茶」一同團圓賞月， 用行動給予在地茶農肯定。在地茶品可洽石碇區農會(02) 2663-1214或洽在地茶農友葉文鵬先生0933- 720775、(02)2665-1761選購。

照片來源：新北市政府農業局提供