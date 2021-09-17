新北啟動「設計孵育計畫」 「新月紅樓」即日起公開招募設計人才進駐！

新北市文化局即日起宣布啟動「新北設計孵育計畫」， 以「設計文化創業與產業群聚效益」為發展方向，鏈結板橋435「 藝術家輻輳計畫」，用實質的行動扶植、推廣藝術家及團隊。板橋4 35藝文特區為全臺最大及多元之藝術家聚集之藝術聚落， 期望藉此計畫開啟設計與藝術實質跨域對話與交流的空間， 以建構新北多元之創新聚落。「新北設計孵育計畫」 即日起公告於新北市文化局及板橋435園區官網，歡迎具有熱誠、 創意理念之視覺平面設計、產品設計等相關類別之設計者申請進駐。 本次孵育計畫招募至110年10月11日截止收件。

新北市文化局說明，435藝文特區集結了6組藝文團隊及60組藝 術家，具有豐沛及多元的人才資源及藝術能量。 為推動孵育新北設計人才、設計與藝術跨域對話交流、 形塑新北文化創新聚落等目標，辦理《2021年板橋435藝文特 區設計孵育工作室進駐計畫》公開徵選招募活動， 以打造良好友善的藝術與設計之創意互動氛圍。文化局規劃提供43 5藝文特區後廣場之新月紅樓及行政大樓空間， 並依空間大小規劃為兩種進駐類型，第一類為設計工作室， 屬視覺平面設計、工業設計、 產品設計及體驗設計等個人或小型工作室者等，皆可申請進駐； 第二類為重點策略複合空間，規劃招募設計團隊聯合進駐， 期以更大能量激發設計內部或藝術與設計產業合作之群聚效益。

本次招募活動將會於9月24日辦理現地會勘說明會，並採預約制， 相關說明會細節及進駐計畫說明已公告於文化局官網及板橋435園 區官網，提供有意願設計工作單位參閱進駐空間、 計畫期程及甄選辦法。請密切關注新北市文化局及板橋435藝文特 區(https://www.435.culture. ntpc.gov.tw/)及Facebook（https:/ /www.facebook.com/artzone435/）

照片來源：新北市文化局提供