不用抽人人有! 臺灣企銀數位五倍券瘋加碼　最高享萬元回饋

照片來源：臺企銀振興瘋加碼， 有機會抽中Switch遊戲主機提供 照片來源：臺企銀振興瘋加碼， 有機會抽中Switch遊戲主機提供

力挺政府振興五倍券，臺灣企銀推出「臺企振興加碼五利全開」六重好康，於臺灣企銀官網登錄綁定數位五倍券，同時用台灣Pay綁定該行存款帳戶或信用卡消費，就有機會多賺新臺幣(以下同)1萬元，再搭配抽獎系列活動，還有機會獲得百萬現金、iPhone 13 Pro Max、任天堂Switch遊戲主機及行政院部會加碼券2,000元等超狂好禮！

「臺企振興加碼五利全開」活動，優惠期間自110年10月8日至 111年4月30日止，民眾可於9月22日起完成登錄及綁定程序 ，至指定通路用台灣Pay成功掃碼支付， 免抽獎即享六重好康優惠，民眾綁定消費只要速度夠快， 就能將五倍券放大好幾倍！

第一重「五倍券綁定禮」：前41,250名獲得800元，41, 251~62,500名獲得500元，逾62,500名皆獲得3 00元，名額無上限。

第二重「共同綁定禮」:主綁人透過振興網站平台共同綁定親朋好友 ，於數位振興金全數回饋滿額後，前50,000名最高可享500 元。

第三重「新戶首刷禮」:新戶首次使用「台灣Pay」 完成掃碼支付，即享100元回饋金，名額無上限。

第四重「台灣Pay回饋雙享碰」:使用「台灣Pay」 完成掃碼支付，年底前月月皆享2%回饋金(每戶每月上限100元 )，指定特店掃碼消費，加碼再享最高20%， 相當於每筆消費最高回饋22%。

第五重「加碼抽獎禮」: 使用「台灣Pay」完成掃碼支付，日日抽萬元現金， 滿額再抽百萬現金大獎，最高獨得101萬元。

第六重「部會加碼券」:數位券加碼總回饋上看2,000元(i原 券、地方創生券、好食券)。

臺灣企銀表示，以一家五口為例，即時綁定並全數完成消費， 不用抽獎就有機會額外獲得「五倍券綁定禮4,000元」、「 共同綁定禮500元」、「新戶首刷禮100元」、「台灣Pay回 饋金5,500元」，共計10,100元。此外， 搭配臺灣企銀數位存款帳戶「享玩新生活 臺企數存月月抽」活動，還可再抽iPhone 13、Switch遊戲主機及LINE POINTS 100點，活動詳情請洽臺灣企銀官網。

寵愛臺灣企銀卡友，綁定五倍券消費滿5,000元，前10, 000名獲得加碼金300元，除個人綁定享優惠， 每增加一位共同綁定者同享優惠，合計最高回饋1,500元。 尚未成為該行持卡人， 也能參考申辦臺灣企銀銀色之愛信用卡或北港朝天宮認同卡， 新戶核卡後60日內，新增一般消費合計3筆且每筆達666元以上 ，銀色之愛信用卡最高贈7-ELEVEN電子禮券600元、 北港朝天宮認同卡贈市值870元「媽祖賜福平安禮盒」， 內含北港麻油及艾抹精油製成的「阿原手工皂」、「平安聚寶袋」 及「外用淨身沐浴御守袋」，在疫情期間為持卡人帶來滿滿正能量。

五倍券聰明綁定首選臺灣企銀，食衣住行通通包辦， 消費同時還能享多重好康，建議民眾提早搶名額， 越早綁定優惠越多，歡迎民眾加入該行臉書粉絲團與Line官方帳 號，即時掌握最新優惠資訊。