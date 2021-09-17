Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

不用抽人人有! 臺灣企銀數位五倍券瘋加碼　最高享萬元回饋

By 台灣英文新聞
2021/09/17 17:34
照片來源：臺企銀振興瘋加碼， 有機會抽中Switch遊戲主機提供

照片來源：臺企銀振興瘋加碼， 有機會抽中Switch遊戲主機提供

力挺政府振興五倍券，臺灣企銀推出「臺企振興加碼五利全開」六重好康，於臺灣企銀官網登錄綁定數位五倍券，同時用台灣Pay綁定該行存款帳戶或信用卡消費，就有機會多賺新臺幣(以下同)1萬元，再搭配抽獎系列活動，還有機會獲得百萬現金、iPhone 13 Pro Max、任天堂Switch遊戲主機及行政院部會加碼券2,000元等超狂好禮！

「臺企振興加碼五利全開」活動，優惠期間自110年10月8日至111年4月30日止，民眾可於9月22日起完成登錄及綁定程序，至指定通路用台灣Pay成功掃碼支付，免抽獎即享六重好康優惠，民眾綁定消費只要速度夠快，就能將五倍券放大好幾倍！

第一重「五倍券綁定禮」：前41,250名獲得800元，41,251~62,500名獲得500元，逾62,500名皆獲得300元，名額無上限。

第二重「共同綁定禮」:主綁人透過振興網站平台共同綁定親朋好友，於數位振興金全數回饋滿額後，前50,000名最高可享500元。

第三重「新戶首刷禮」:新戶首次使用「台灣Pay」完成掃碼支付，即享100元回饋金，名額無上限。

第四重「台灣Pay回饋雙享碰」:使用「台灣Pay」完成掃碼支付，年底前月月皆享2%回饋金(每戶每月上限100元)，指定特店掃碼消費，加碼再享最高20%，相當於每筆消費最高回饋22%。

第五重「加碼抽獎禮」: 使用「台灣Pay」完成掃碼支付，日日抽萬元現金，滿額再抽百萬現金大獎，最高獨得101萬元。

第六重「部會加碼券」:數位券加碼總回饋上看2,000元(i原券、地方創生券、好食券)。

臺灣企銀表示，以一家五口為例，即時綁定並全數完成消費，不用抽獎就有機會額外獲得「五倍券綁定禮4,000元」、「共同綁定禮500元」、「新戶首刷禮100元」、「台灣Pay回饋金5,500元」，共計10,100元。此外，搭配臺灣企銀數位存款帳戶「享玩新生活 臺企數存月月抽」活動，還可再抽iPhone 13、Switch遊戲主機及LINE POINTS 100點，活動詳情請洽臺灣企銀官網。

寵愛臺灣企銀卡友，綁定五倍券消費滿5,000元，前10,000名獲得加碼金300元，除個人綁定享優惠，每增加一位共同綁定者同享優惠，合計最高回饋1,500元。尚未成為該行持卡人，也能參考申辦臺灣企銀銀色之愛信用卡或北港朝天宮認同卡，新戶核卡後60日內，新增一般消費合計3筆且每筆達666元以上，銀色之愛信用卡最高贈7-ELEVEN電子禮券600元、北港朝天宮認同卡贈市值870元「媽祖賜福平安禮盒」，內含北港麻油及艾抹精油製成的「阿原手工皂」、「平安聚寶袋」及「外用淨身沐浴御守袋」，在疫情期間為持卡人帶來滿滿正能量。

五倍券聰明綁定首選臺灣企銀，食衣住行通通包辦，消費同時還能享多重好康，建議民眾提早搶名額，越早綁定優惠越多，歡迎民眾加入該行臉書粉絲團與Line官方帳號，即時掌握最新優惠資訊。

更新時間 : 2021-09-17 19:19 GMT+08:00

最受歡迎

莫德納第二劑來囉！9/17起開放75歲以上長者造冊施打
莫德納第二劑來囉！9/17起開放75歲以上長者造冊施打
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
WHO贊助！高端將在哥倫比亞進行15個月臨床試驗
WHO贊助！高端將在哥倫比亞進行15個月臨床試驗
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
（更新）解套了！ 108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗17日到貨
（更新）解套了！ 108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗17日到貨
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【慎防群聚】陳時中: 9/20後2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定
【慎防群聚】陳時中: 9/20後2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定
台灣9/16增2例本土新冠肺炎　新北市板橋某幼兒園負責人確診
台灣9/16增2例本土新冠肺炎　新北市板橋某幼兒園負責人確診
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣男高台山失蹤！捷克「跑山獸」支援協尋 滿腔熱血令人讚揚
台灣男高台山失蹤！捷克「跑山獸」支援協尋 滿腔熱血令人讚揚