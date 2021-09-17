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新北首創高中職在地就學大聯盟線上說明會 30所高中職熱烈參與

7項主題擦亮品牌 打造資源共享就學區

By 台灣英文新聞
2021/09/17 17:32
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

新北市推出「高中職在地就學大聯盟計畫」，強化九大分區高國中小學校的教育資源共享機制，擇定7項主題由公立高中職領銜，組成在地就學特色發展工作圈，並規劃於111學年度啟動4年中程計畫，預計投入超過2億7,200萬元。教育局日前辦理線上申辦說明會，邀請30所公立高中職學校參加，讓社區高中職夥伴學校依校務發展特色加入策略聯盟，一同共襄盛舉。

教育局表示，新北市經過「新北市高中高職旗艦計畫」及「新北創新教育加速器計畫」，經歷10年教育深耕淬煉，已全面提升校園軟硬體，全市高中職學校共開設9,806門特色課程及特色群科，共計39間產(企)業及15所大專院校等外部資源共同參與。

為持續讓新北學子成為未來世界所需的π型跨域人才，全市高中職組成在地就學大聯盟，依九大分區高中職學校性質，發展雙語國際、資訊科學、學科拔尖、法政商管、產學合作、專題實作及技能專精等7項主題工作圈，不僅要提升教育品質，更要落實在地就學政策。

教育局強調，新北各高中職透過這7項主題整合大學資源，發展更為優勢的校訂課程，並支持學校與大學合作發展特色課程，提供銜接優質大學的機會。目標為向上鏈結大學資源，大學進行共備跨校、跨學制及跨領域的策略合作。

此外，也要將工作圈資源向下扎根至周邊國中小，辦理高國中小間相關課程、營隊、社團活動等交流活動，期待建立高中職間、高國中小之間的教育資源共享機制，達到互惠共好，吸引更多學子在地就學。

錦和高中張純寧校長表示，新北市的社區型高中職將扮演區域教學資源分享的領頭羊，藉由大聯盟計畫增加與國中小更多的互動，把高中職辦學特色向下扎根。期待留住更多在地優秀學子，也是向家長證明新北高中職教育發展的軟實力。

瑞芳高工潘泰伸校長表示，新北市產學合作結合在地產業界資源，引入技術型高中、國中小以及科技大學，共同發展未來趨勢所需之技職人才的嶄新模式，也很期待高中職在地就學大聯盟的推動，讓新北市的教育能量更發揚光大。

教育局長張明文表示，為持續打造新北優質品牌學校，111學年度將透過「高中職在地就學大聯盟計畫」，建立九大分區高國中學校專題探討、課程分享、社群交流、校際交流等共享機制，期待跨階段的合作及創新，精進學校在地就學優勢，擦亮新北市學校品牌。

新北首創高中職在地就學大聯盟線上說明會 30所高中職熱烈參與

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2021-09-17 19:19 GMT+08:00

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