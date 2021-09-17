新北首創高中職在地就學大聯盟線上說明會 30所高中職熱烈參與

新北市推出「高中職在地就學大聯盟計畫」， 強化九大分區高國中小學校的教育資源共享機制，擇定7項主題由公 立高中職領銜，組成在地就學特色發展工作圈， 並規劃於111學年度啟動4年中程計畫，預計投入超過2億7, 200萬元。教育局日前辦理線上申辦說明會， 邀請30所公立高中職學校參加， 讓社區高中職夥伴學校依校務發展特色加入策略聯盟， 一同共襄盛舉。

教育局表示，新北市經過「新北市高中高職旗艦計畫」及「 新北創新教育加速器計畫」，經歷10年教育深耕淬煉， 已全面提升校園軟硬體，全市高中職學校共開設9, 806門特色課程及特色群科，共計39間產(企) 業及15所大專院校等外部資源共同參與。

為持續讓新北學子成為未來世界所需的π型跨域人才， 全市高中職組成在地就學大聯盟，依九大分區高中職學校性質， 發展雙語國際、資訊科學、學科拔尖、法政商管、產學合作、 專題實作及技能專精等7項主題工作圈，不僅要提升教育品質， 更要落實在地就學政策。

教育局強調，新北各高中職透過這7項主題整合大學資源， 發展更為優勢的校訂課程，並支持學校與大學合作發展特色課程， 提供銜接優質大學的機會。目標為向上鏈結大學資源，大學進行共備 跨校、跨學制及跨領域的策略合作。

此外，也要將工作圈資源向下扎根至周邊國中小， 辦理高國中小間相關課程、營隊、社團活動等交流活動， 期待建立高中職間、高國中小之間的教育資源共享機制， 達到互惠共好，吸引更多學子在地就學。

錦和高中張純寧校長表示， 新北市的社區型高中職將扮演區域教學資源分享的領頭羊， 藉由大聯盟計畫增加與國中小更多的互動， 把高中職辦學特色向下扎根。期待留住更多在地優秀學子， 也是向家長證明新北高中職教育發展的軟實力。

瑞芳高工潘泰伸校長表示，新北市產學合作結合在地產業界資源， 引入技術型高中、國中小以及科技大學， 共同發展未來趨勢所需之技職人才的嶄新模式， 也很期待高中職在地就學大聯盟的推動， 讓新北市的教育能量更發揚光大。

教育局長張明文表示，為持續打造新北優質品牌學校， 111學年度將透過「高中職在地就學大聯盟計畫」， 建立九大分區高國中學校專題探討、課程分享、社群交流、 校際交流等共享機制，期待跨階段的合作及創新， 精進學校在地就學優勢，擦亮新北市學校品牌。

照片來源：新北市教育局提供