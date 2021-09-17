期交所與政治大學創新國際學院合作開設「年輕人須具備的期貨知識」通識課程

為增進校園年輕人期貨知識及建立理財之風險意識，臺灣期貨交易所 (下稱期交所)與國立政治大學(下稱政治大學)於110學年度第 一學期合作開設「年輕人須具備的期貨知識」通識課程，今日(9月 17日)開課。本課程吸引逾500位政大學生熱烈選課， 凸顯現今校園年輕人對於投資理財興趣濃厚， 考量防疫要求與授課品質下，最後共120位學生選修本課程。

期交所董事長吳自心，及本次開課單位政治大學創新國際學院院長杜 文苓、副院長連賢明、金融學系主任江彌修、 行政管理碩士學程執行長羅光達、 法律系副教授劉宏恩及統計學系教授鄭宗記等共同開課教授， 均出席第一堂課程，為選課學生們進行課程說明。

政大副校長王文杰表示， 本課程授課師資陣容來自於產業界資深長官與學界專家、 國內各大期貨公司主管、專業投資人及大學教授， 課程除吸引政大學生熱烈選課外，也有許多台聯大(陽明、交大、 中央)學生跨校選課，更有不少外校生已積極詢問旁聽事宜， 相信本課程能讓學生於求學期間經過期貨實務課程的薰陶洗禮後， 更快速瞭解國際與國內期貨市場現況，更可透過虛擬交易， 實務接軌期貨交易。

期交所董事長吳自心表示，「年輕人須具備的期貨知識」通識課程， 是期交所與政治大學創新國際學院，第一次攜手合作推廣期貨知識。 投資理財已不再只是社會人士專利，現在許多年輕人在學校時， 已有期貨及股票之交易經驗。以臺灣期貨市場來說，今年1-8月的 新開戶交易人中，20至30歲年齡層的新開戶數占比逼近三成， 是新開戶占比增幅最多的一個年齡層， 顯示年輕人投資理財比以往更為提早，對於更為專業、 快速的期貨交易，也較以往更有興趣。與政大合作本課程目的， 就是希望校園年輕人能夠正確瞭解到期貨交易觀念， 透過老師深入淺出的講授，在同學的內心埋下一顆種子， 希望未來若進入期貨市場交易，或是任何投資理財工具， 都能有風險控管觀念。

期交所與政大創新國際學院合作悉心規劃本課程內容， 不同於一般大學課程以理論為主，側重學生感興趣的議題、業師， 希望課程是生動活潑有趣的，課程內容循序漸進，包括：一、 建立對臺灣期貨市場認識、期貨與選擇權基本觀念；二、 於建立基本觀念後，進入實務，介紹期貨如何下單、 期貨風險管理是什麼，並探討熱門期貨議題；三、 為參與期貨交易作準備，安排學生感興趣的專題，例如： 如何看懂技術指標、程式交易、ETF與期貨的關係， 以及專家現身說法，讓學生身歷其境。

期交所善盡企業社會責任，尤其校園學子為國家未來之棟樑， 及早具備正確理財觀念尤其重要，未來， 期交所持續將金融教育深度推廣至校園， 讓校園學子瞭解期貨及選擇權知識，在投資理財路上穩定累積財富。