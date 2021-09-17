中秋連假新北垃圾正常收運 籲民眾廚餘瀝乾 惜食減量

中秋連假到來，新北市垃圾收運不打烊， 連假期間清潔隊員的垃圾收運工作照常，以方便民眾倒垃圾。 環保局表示，接下來的中秋四天連假，除19日（週日） 清潔隊例行休假不收垃圾外，18日（週六）、20日（週一） 及中秋節當天的21日（週二）皆正常收運， 也提醒民眾記得做好垃圾分類及資源回收，並呼籲排出廚餘應瀝乾， 來路不明的肉品或生豬肉請裝入專用垃圾袋交付垃圾車。

環保局表示，新北市目前仍為防疫加強二期警戒期間， 中秋連假禁止於公共場所烤肉，民眾如於自家烤肉，除要落實防疫， 烤肉完的木炭請放置冷卻、竹籤折半， 再以專用垃圾袋包紮妥當後交付垃圾車清除， 以保護自己及清潔隊員避免燙傷或戳傷。另也提醒民眾， 可多加利用「新北樂圾車」網站查詢垃圾車抵達時間， 於交付垃圾時務必配戴口罩，保持安全社交距離，避免交談及群聚。

此外，現適逢因應非洲豬瘟防疫暫停廚餘養豬1個月期間， 而連假往往會產生比平日更多的廚餘， 請民眾配合落實惜食減量觀念，吃多少、煮多少，避免浪費。 另民眾產出的廚餘請瀝乾水份再回收，減少廚餘的體積， 以利後端處理。如有來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉、 內臟及其他豬肉製品，請務必裝入專用垃圾袋交付循線垃圾車， 由環保局採焚化銷毀方式處理，以有效消滅非洲豬瘟病毒。

環保局也提醒，中秋送禮貴在心意，請民眾掌握「一多三少」 即禮品份量多、包裝材料少、種類少及印刷少的環保原則， 避免選購華而不實的禮盒。今年中秋前夕稽查員展開過度包裝稽查， 總計抽查66件糕餅禮盒，查獲3違規，將依資源回收再利用法第2 6條，處新臺幣3至15萬元罰鍰。 而連假期間環保局仍將持續稽查，也呼籲業者在推出禮盒產品前， 均應自我檢視是否符合「限制產品過度包裝」的規定， 減少廢棄物及資源浪費，也維護企業品牌形象。

照片來源：新北市政府環境保護局提供