青雅中餐廳 全新功夫菜復刻東方經典風華

疫情逐漸趨緩，新北市終於再次迎來內用的消息！新北唯一國際飯店，台北新板希爾頓酒店館內的青雅中餐廳即日起推出多項全新餐點，其中如「龍蝦鮑魚花膠極品盆菜」、「芝士焗蟹蓋」、「大千麻辣跳跳雞」、「蟹肉啤梨果」、「芋沙楊梅果」等料理，皆以粵菜為基底，綜觀融合大江南北菜系、飲食文化傳承之下的美味佳餚，要好好撫慰舊雨新知蠢蠢欲動的味蕾。疫情期間，台北新板希爾頓以防疫最高原則，遵照防疫規範，添購用餐隔板、面罩外，館內全面推出線上菜單以降低手部接觸，全館同仁定期自辦居家快篩，以確保每位貴賓能在安全無虞的環境下享用餐點。青雅中餐廳訂位專線：02-2958-3975。

時序進入秋季，此次青雅中餐聽也推出多道秋季的粵菜料理。小家庭首推6人份「龍蝦鮑魚花膠極品盆菜」，選用600克波士頓龍蝦、干貝、台灣鵝掌、花膠等數種珍貴食材入菜，並以老母雞高湯提煉醬汁，豐富材料與湯汁完美交融，鮮美馥郁的層次與口感，提供了視覺與味覺兼具的美食體驗。粵菜經典「芝士焗蟹蓋」，以人工去殼拆肉，蟹蓋釀入芝士、麵包粉烘至表面金黃、火候恰到好處，餡料滋潤，又能品嘗到蟹肉的鮮甜。

嗜辣的饕客必點「大千麻辣跳跳雞」，取用多款辣椒粉及大紅袍花椒粒醃製，烹製過程中不斷翻炒、跳耀，最後再淋上特製的麻辣醬汁，結合粵菜的手法及川菜的創意，挑戰消費者的味蕾。想試試香港道地經典風味，絕對不能錯過「薯仔蜜汁牛仔粒」，嚴選翼板牛搭配整塊帶皮馬鈴薯條，結合蠔油、蜂蜜等多種醬汁獨門秘方，彷彿置身在香港大排檔熱炒中吃美食。

除了多款經典及創意佳餚外，連甜點、鹹點都不馬虎，以相機先食為出發點，推出「蟹肉啤梨果」、「芋沙楊梅果」兩道打卡美食。其中「蟹肉啤梨果」以「港式鹹水餃」發想改良，

自製蔬菜麵皮，內餡包裹蟹肉、深海蝦肉、干貝絲、杏包菇等，Q勁的外皮搭配豐富的海鮮內餡，再加上討喜的梨子外型，甫上桌就讓饕客爭相拍照留念。另外，「芋沙楊梅果」內餡包入大甲芋頭，製作成楊梅外型，還沒動筷，保證先洗版網美社群打卡牆。