中華電信iPhone13「五倍強大百萬加碼五連抽」

中華電信昨開放iPhone13全機型網路門市預約活動， 3分鐘內秒殺預約額滿。 為回應果粉對iPhone13新機的殷切企盼，中華電信今( 17)日宣布將為果粉舉辦「iPhone 13全系列新機五倍強大百萬加碼五連抽」活動，總計5階段抽獎， 凡於110年10月31日前購買iPhone 13全系列新機且完成申辦精采5G月繳1,399元以上， 有機會抽中週週送出果粉喜愛的iPhone 13 Pro 256G、iPhone 13 128G、Apple Watch SE LTE 44mm各1名、HomePod mini 5名與Hami Point 6,995點購物金20名，總價值超過百萬元，越早申辦， 中獎機會越高！

針對備受關注的首賣會活動， 中華電信在共同維護國內疫情的考量下， 宣布將於9月24日上午7點45分舉辦「iPhone 13新機線上首賣會」，邀請果迷及媒體線上直播搶先看； 當天上午8點起， 中華電信全台500間指定服務據點及網路門市同步銷售iPhon e 13全系列5G機型， 以滿足想搶先體驗iPhone新機的果迷們。 另也要提醒於9月16日預約登記iPhone13新機成功的客戶 ，於9月22日前至網路門市完成申辦精采5G月繳1, 399元以上，有機會獲得最高50倍優惠Hami Point 69,950點(1點等於1元、1名)、最夯iPhone 13/13 Pro 128G (各1名)等13個，總計20萬的豪禮。

另為不讓每次iPhone新機上市都要到台北信義威秀朝聖的果迷 失望， 中華電信特於首賣日當天於信義威秀門市排隊的前20位果粉贈送A irPods Pro，無論新申辦、攜碼、續約購機方案均適用！ 中華電信也再次貼心提醒果粉，務必遵守防疫規範， 全民一起維護國內疫情，入手iPhone13新機最安心！