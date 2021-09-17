「新天地好康券」再加碼5000元 讓5倍變10倍

振興五倍券即將上路，享譽全台76年的台式海鮮料理專家-新天地，響應政府刺激消費，加碼推出「新天地好康券」優惠方案，只要持振興5倍券3000元即可換購新天地好康券5000元，或是振興券5000元可換購新天地好康券10000元，讓消費者享受美食的預算加倍且更省荷包，與家人親友更多次享受新天地的經典台式海鮮料理、Buffet與新台菜港式飲茶。新天地好康券使用規範與期限同政府的五倍券，不能以現金購買，且限量一千本，希望回饋在疫情期間無法到店消費的老顧客，可望提升旗下4間餐廳今年下半年2至3成業績。

以台式海鮮起家的「新天地創始店」，從台中梧棲小鎮4張桌子做起，秉直「貨鮮、味美、價供道」理念，深耕中部餐飲76年，除打造全台最大婚宴品牌外，延伸出多元餐飲型態，例如跨年齡層廣受歡迎的Buffet「樂食百匯」崇德旗艦店，提供中西式百道與生猛海鮮，例如現切烤牛排、生蠔龍蝦與多款生啤與水果酒最受年輕族群歡迎，另外口感軟嫩的燉羊膝也深受長輩喜愛。此外，為了滿足肉肉控，近期推出788元起「和牛鴛鴦鍋」吃到飽，不僅大口涮肉滿足口腹之慾，還能同時享用百匯餐檯的精彩組合！

另一間位於台中旱溪東區的新台菜港式飲茶「瀚熙軒」，以傳統粵菜港點結合台式海鮮，其中老闆創意私房菜「明爐北京烤鴨炒麵線」以及「蠔汁虎掌烏長參」、「青醬三色蛋中捲」及「蟹黃蘆筍海鮮羹」都是老饕必嚐首選。