菅義偉不參選 日本自民黨總裁選舉４強混戰

日本自民黨總裁角逐今（17）日正式開跑，四位候選人由左到右分別為前外務大臣岸田文雄、改革大臣河野太郎、前總務大臣高市早苗、以及自民黨代理幹... 日本自民黨總裁角逐今（17）日正式開跑，四位候選人由左到右分別為前外務大臣岸田文雄、改革大臣河野太郎、前總務大臣高市早苗、以及自民黨代理幹事長野田聖子(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）日本自民黨總裁（黨主席）競選擂台今（17）日正式開打。四位候選人摩拳擦掌，將於29日揭露誰將接棒菅義偉，成為下任首相，繼續引領執政黨面對挑戰。

一直打定主意參選的現任日本首相、兼自民黨總裁菅義偉，在本月3日出席自民黨臨時黨務主管會議時，突然丟下震撼彈，以專心防疫對策為由，宣布不競選總裁一位，意味著於本月期滿不再連任首相。

菅義偉退出競選後，由負責疫苗接種業務的行政改革大臣河野太郎、前外務大臣岸田文雄、前總務大臣高市早苗、以及自民黨代理幹事長野田聖子，4人在今日上午完成登記手續，正式投入為期12日的激烈選戰，並將在29日選出下一任執政黨領袖及日本首相，並帶領該黨迎戰11月下旬的大選。

由於自民黨支持度高，新任的領導人有望帶著政黨在接下來數年持續執掌這個全球第三大經濟體面對全球氣候變遷以及來自中國的挑戰。

因政黨主要派系尚未表態支持候選人，在相關民調中勝出的河野太郎，並非穩操勝算。對此華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）的亞洲高級研究員哈里斯（Tobias Harris）向法新社表示，考量派系尚未表態，本次角逐如同一場大混戰（free-for-all），鹿死誰手尚未可知。

4位參選者，派系、主張各不同

呼聲最高的改革大臣河野太郎，現年58歲，是眾議院神奈川第15選區選出的眾議員，已當選8屆，在黨內屬於麻生派，歷任國家公安委員長、外務大臣、防衛大臣等要職，坐擁超高人氣，是超過237萬人追蹤其推特的「網紅國會議員」。路透社指出，其特立獨行的作風，使得黨內年長議員更傾向另一候選人岸田文雄。

前總務大臣高市早苗，現年60歲，是繼2008年時任眾議員、現任東京都知事小池百合子後，自民黨內第二位角逐總裁選舉的女性，獲日本前首相安倍晉三大力支持，有望成為日本首位女性首相。高市表明，將繼承並發展安倍執政時推動的經濟政策，她提出所謂「早苗經濟學」的「三支箭」：金融寬鬆政策、緊急時的彈性財政振興對策，及大膽的危機管理投資與成長投資，透過改革經濟讓之進入成長軌道。

前外務大臣岸田文雄，現年64歲，於2012年至2017年間擔任外相，為自民黨內派系「宏池會」會長。宏池會以立場偏鴿派、傾向自由主義聞名，然在安保議題較現任首相強硬，他曾向日經亞洲表示，對付中國將是他政府的首要任務，並表示更新日本防衛「是非常重要的政治議題」。

自民黨代理幹事長野田聖子，現年61歲，曾擔任過郵政大臣、消費者行政大臣及總務大臣的野田聖子，也一度被譽為日本最有可能的第一位女首相。她長期推動更廣泛的性別平等，包括允許已婚夫婦使用不同的姓氏，在宣佈參選時表述了意欲打造更具包容性的日本願景：「讓女性孩童長者和身障者，可以在社會中舒適地生活，並幫助他們發掘自我價值。」然因其在黨內尋求無派系議員及女性議員支持，堪堪在競選活動前天（16日）才達到20名推薦人的參選資格，本次競選恐難以獲得自民黨議員的多數支持。