1個月餅熱量等於1碗飯、2.5湯匙油！營養師：掌握「三低一高」 慢性病友也能享受美味

營養師建議民眾掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，如此一來也能讓慢性病友享受月餅的美味。(示意圖/Getty Images) 營養師建議民眾掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，如此一來也能讓慢性病友享受月餅的美味。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中秋吃月餅才有過節味道，但各式美味月餅，都屬於高熱量、高糖、高油脂的食物，尤其對慢性病患者來說更是一大負擔。營養師建議民眾掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，如此一來也能讓慢性病友享受與家人過佳節的喜悅。

月餅看似小小一個，但熱量卻相當驚人，以綠豆椪、蛋黃酥和酥油製作的台式月餅來說，一顆重約60克，熱量大約有230至280大卡，熱量已經相當於一碗飯（約2.5湯匙油），台中慈濟醫院營養師楊忠偉提醒，月餅其實潛藏高油高糖，一不小心就可能攝取太多熱量。

「聰明選擇月餅」是健康的關鍵，楊忠偉強調，有慢性疾病的人，更要慎選內饀與種類。像罹患心血管疾病的人就要少吃月餅；血膽固醇過高的人，避免含有蛋黃或肉類的內餡；糖尿病人者更要控制月餅份量，還有腎臟病人要挑選低氮澱粉做的月餅，避免選擇紅豆沙、棗泥、蓮蓉等高磷內饀。

聰明選擇外，更要掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，楊忠偉指出，健康吃原則也很重要。他分析：「三低一高」指的是低油、低鹽、低糖，還有高纖維，這是所有飲食不變的健康原則，過中秋更要謹記遵守。舉例來說，當天吃了月餅，就要盡量減少當餐主食（飯或麵食）、水果攝取量，並增加纖維質攝取，蔬菜每餐至少1碗。

「分享熱量」則是將月餅切成小塊與家人分享，就不會一次吃太多，每日的月餅總量也別超過1個，不僅分攤熱量，更增進家人之間的感情，更能凸顯中秋月圓人團圓的健康概念。

另一個時令水果柚子富含纖維、維生素、植化素，可以增加飽足感，又具有抗氧化的功效，加上熱泡茶、無糖茶解膩，也可以悠閒、慢慢品嘗切成薄片的月餅，就能防止無意中吃得過量。

不過，高纖維比較不容易消化，吃太多會造成脹氣、腸胃蠕動過快，因此腸胃功能不佳、容易腹瀉的人，要避免過量攝取。柚子含鉀量也較高，腎臟患者要謹慎食用。

此外，柚子也含有與葡萄柚類似的「呋喃香豆素」類的成分，容易使代謝藥物速度變慢，進而增加副作用產生的機率，對於長期服用降血壓、降血脂、抗心律不整、免疫抑制劑、部分安眠鎮靜劑與抗憂鬱藥的人，要盡量避免食用，如果真的要食用，與藥物間隔2小時以上，淺嘗幾瓣即可。

柚子屬於高纖水果，每100公克即含1克纖維，高纖維比較不容易消化，吃太多會造成腹部脹氣、腸胃蠕動過快，因此腸胃功能欠佳及容易拉肚子的人，要避免一次攝取大量柚子