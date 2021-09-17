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人人可當電玩警察 中國推舉報平台鼓勵「全民抓耙子」

未成年人電玩限令難取締，只好靠全民盯著

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/17 16:37
北京兒童玩手遊（圖／AP）

北京兒童玩手遊（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國8月底一紙防止未成年人沉迷電玩的禁令，年輕學子哀鴻遍野，為了防範業者與玩家鑽漏洞，國家新聞出版署再出手，推出舉報平台鼓勵通報違法情事，全民皆可當「電玩抓耙子」。

根據新規，所有業者只能在周五、周六、周日與法定假日的晚間8時至9時，向未成年人提供1小時服務，並須落實帳號實名註冊與登入。這是為了杜絕國家未來棟樑沉迷「精神鴉片」的整飭行動。

然而，上有政策下有對策，有玩家透過租用成人帳號來規避禁令，防不勝防。有關當局除了加強取締祭出重罰，把業者找來「喝茶」，要求其落實實名制、自行清理遊戲中有害孩童身心的內容與暴力這類「錯誤」價值觀，更直接讓百姓加入糾察隊的行列，抓出違規者。

民眾可自行在各遊戲平台搜集違規事實證據，前往「遊戲企業防沉迷落實情況舉報平台」進行舉報。舉報情形有三，包括業者未確實認證帳號、讓未成年人延長打電玩的時間，以及未成年人未經家長許可即私自對遊戲加值付費。

根據美聯社，此一政策是習近平推動國家活化、打造健全國家的一環。近來中共國家機器對人民的箝制已達新高度，涵蓋生活各個層面，從經濟、科技、文化、教育、宗教到社會，無一放過。

延伸閱讀：
中國重手管制電玩 電競業如遭電殛 選手一周只能玩三小時
【玩家也崩潰】中國嚴苛電玩禁令 首周末「王者榮耀」流量激增大崩潰
中國
電玩
舉報
未成年人

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