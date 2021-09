【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定！台9線南迴改「安朔－草埔段」奪國際大獎

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣公路工程再獲國際獎項肯定!台9線南迴改(南迴公路改善計畫)安朔至草埔段,沿著蜿蜒溪谷搭建,「藏橋於林」的設計,獲得亞澳道路工程協會最佳工程獎項第1名。

圖/截取自https://www.youtube.com/watch?v=bQqKsU-_jgE

台9線南迴改安朔至草埔段,沿著蜿蜒溪谷搭建,「藏橋於林」的設計,獲得亞澳道路工程協會最佳工程獎項第一名,展現台灣公路工程堅強實力。(公路總局提供)中央社

公路總局16日表示,109年「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫-安朔草埔段」獲得亞澳道路工程協會(Road Engineering Association of Asia and Australasia,REAAA)第2屆「Mino最佳工程獎項-高容量道路類」(Mino Best Project-High Volume Road)第1名。

這是繼108年「西濱快速公路八棟寮至九塊厝工程」獲得國際道路協會(International Road Federation,IRF)全球唯一之「全球道路成就獎」(Global Road Achievement Awards, GRAA)環境減輕類首獎及109年「蘇花公路山區路段改善計畫工程」榮獲「全球道路成就獎」工程設計類首獎後,於國際間展現台灣公路工程堅強實力,再次揚名國際。

公路總局表示,南迴改「安朔草埔」段路廊環境險峻,考量原有道路設計標準偏低、道路線型不佳、縱坡起伏大及路寬不足等限制,改以新建橋梁及隧道方式截彎取直進行改善,全長約11公里(隧道4.6公里、橋梁4.8公里、路堤1.5公里),為南台灣近年最具工程規模、技術指標及施工艱鉅之公路建設。

南迴改「安朔草埔」段路廊環境險峻,考量原有道路設計標準偏低、道路線型不佳、縱坡起伏大及路寬不 足等限制,改以新建橋梁及隧道方式截彎取直進行改善,全長約11公里,為南台灣近年最具工程規模、技術指標及施工艱鉅之公路建設。獲得亞澳道路工程協會最佳工程獎項第一名。 (檔案照片) 中央社

圖/公路總局第三區養護工程處

中央社16日引述計畫設計監造單位台灣世曦公司表示,這條改建道路最特殊的地方是「藏橋於林」,長達4公里長採用高架,沿著蜿蜒的安朔溪搭建,不破壞生態和避免林相破壞。

公路總局表示,這計畫路段於108年12月全線完工通車,大幅提升南部及東部路廊整體運輸安全、服務水準、道路容量與效益。這次獲獎是台灣公路工程再次榮獲國際大獎,希望藉由本計畫路段卓越的成果,除了讓台灣公路工程得以躍登國際舞台,也讓世界看見台灣與認識台灣世界級工程實力。

