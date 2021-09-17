Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定！台9線南迴改「安朔－草埔段」奪國際大獎

▲南迴改「安朔草埔」段路廊環境險峻，全長約11公里，為南台灣近年最具工程規模、技術指標及施工艱鉅之公路建設。▲公路總局表示，這次獲獎是台灣公路工程再次榮獲國際大獎，希望藉由本計畫路段卓越的成果，除了讓台灣公路工程得以躍登國際舞台，也讓世界看見台灣與認識台灣世界級工程實力。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/09/17 16:40
圖／截取自https://www.youtube.com/watch?v=bQqKsU-_jgE

圖／截取自https://www.youtube.com/watch?v=bQqKsU-_jgE

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）台灣公路工程再獲國際獎項肯定！台9線南迴改（南迴公路改善計畫）安朔至草埔段，沿著蜿蜒溪谷搭建，「藏橋於林」的設計，獲得亞澳道路工程協會最佳工程獎項第1名。

【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定！台9線南迴改「安朔－草埔段」奪國際大獎圖／截取自https://www.youtube.com/watch?v=bQqKsU-_jgE

【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定！台9線南迴改「安朔－草埔段」奪國際大獎

台9線南迴改安朔至草埔段，沿著蜿蜒溪谷搭建，「藏橋於林」的設計，獲得亞澳道路工程協會最佳工程獎項第一名，展現台灣公路工程堅強實力。（公路總局提供）中央社

公路總局16日表示，109年「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫-安朔草埔段」獲得亞澳道路工程協會（Road Engineering Association of Asia and Australasia,REAAA）第2屆「Mino最佳工程獎項-高容量道路類」（Mino Best Project-High Volume Road）第1名。

這是繼108年「西濱快速公路八棟寮至九塊厝工程」獲得國際道路協會（International Road Federation，IRF）全球唯一之「全球道路成就獎」（Global Road Achievement Awards, GRAA）環境減輕類首獎及109年「蘇花公路山區路段改善計畫工程」榮獲「全球道路成就獎」工程設計類首獎後，於國際間展現台灣公路工程堅強實力，再次揚名國際。

公路總局表示，南迴改「安朔草埔」段路廊環境險峻，考量原有道路設計標準偏低、道路線型不佳、縱坡起伏大及路寬不足等限制，改以新建橋梁及隧道方式截彎取直進行改善，全長約11公里（隧道4.6公里、橋梁4.8公里、路堤1.5公里），為南台灣近年最具工程規模、技術指標及施工艱鉅之公路建設。

【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定！台9線南迴改「安朔－草埔段」奪國際大獎

南迴改「安朔草埔」段路廊環境險峻，考量原有道路設計標準偏低、道路線型不佳、縱坡起伏大及路寬不 足等限制，改以新建橋梁及隧道方式截彎取直進行改善，全長約11公里，為南台灣近年最具工程規模、技術指標及施工艱鉅之公路建設。獲得亞澳道路工程協會最佳工程獎項第一名。 （檔案照片） 中央社

【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定！台9線南迴改「安朔－草埔段」奪國際大獎

圖／截取自https://www.youtube.com/watch?v=bQqKsU-_jgE

【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定！台9線南迴改「安朔－草埔段」奪國際大獎【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定！台9線南迴改「安朔－草埔段」奪國際大獎【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定！台9線南迴改「安朔－草埔段」奪國際大獎圖／公路總局第三區養護工程處

中央社16日引述計畫設計監造單位台灣世曦公司表示，這條改建道路最特殊的地方是「藏橋於林」，長達4公里長採用高架，沿著蜿蜒的安朔溪搭建，不破壞生態和避免林相破壞。

公路總局表示，這計畫路段於108年12月全線完工通車大幅提升南部及東部路廊整體運輸安全、服務水準、道路容量與效益。這次獲獎是台灣公路工程再次榮獲國際大獎，希望藉由本計畫路段卓越的成果，除了讓台灣公路工程得以躍登國際舞台，也讓世界看見台灣與認識台灣世界級工程實力。

【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定！台9線南迴改「安朔－草埔段」奪國際大獎
藏橋於林
安朔溪
亞澳道路工程協會
REAAA
公路總局
南迴改
安朔
草埔

相關新聞

璨樹北移影響減緩 蘇花路廊午後2時解除預警性封閉
璨樹北移影響減緩 蘇花路廊午後2時解除預警性封閉
2021/09/12 13:30
台灣疫情警戒第三級　公路總局取消端午客運6大優惠
台灣疫情警戒第三級　公路總局取消端午客運6大優惠
2021/06/06 10:28
最新【台灣跨年遇寒流】氣溫急凍可能下雪結冰　公路總局宣布: 北橫、合歡山等路段預警性封閉
最新【台灣跨年遇寒流】氣溫急凍可能下雪結冰　公路總局宣布: 北橫、合歡山等路段預警性封閉
2020/12/30 14:51
【最新！】台灣北往東鐵路14日恢復單線雙向通車•行經瑞芳-猴硐區間列車限速40公里慢行　持續監控邊坡確保安全
【最新！】台灣北往東鐵路14日恢復單線雙向通車•行經瑞芳-猴硐區間列車限速40公里慢行　持續監控邊坡確保安全
2020/12/12 18:39
台灣最美10大景觀公路票選　西濱苗栗通霄段奪冠
台灣最美10大景觀公路票選　西濱苗栗通霄段奪冠
2019/12/04 14:44

更新時間 : 2021-09-17 17:35 GMT+08:00

最受歡迎

莫德納第二劑來囉！9/17起開放75歲以上長者造冊施打
莫德納第二劑來囉！9/17起開放75歲以上長者造冊施打
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
WHO贊助！高端將在哥倫比亞進行15個月臨床試驗
WHO贊助！高端將在哥倫比亞進行15個月臨床試驗
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
（更新）解套了！ 108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗17日到貨
（更新）解套了！ 108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗17日到貨
台灣9/16增2例本土新冠肺炎　新北市板橋某幼兒園負責人確診
台灣9/16增2例本土新冠肺炎　新北市板橋某幼兒園負責人確診
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【慎防群聚】陳時中: 9/20後2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定
【慎防群聚】陳時中: 9/20後2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣男高台山失蹤！捷克「跑山獸」支援協尋 滿腔熱血令人讚揚
台灣男高台山失蹤！捷克「跑山獸」支援協尋 滿腔熱血令人讚揚