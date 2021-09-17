（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣公路工程再獲國際獎項肯定！台9線南迴改（南迴公路改善計畫）安朔至草埔段，沿著蜿蜒溪谷搭建，「藏橋於林」的設計，獲得亞澳道路工程協會最佳工程獎項第1名。

圖／截取自https://www.youtube.com/watch?v=bQqKsU-_jgE

台9線南迴改安朔至草埔段，沿著蜿蜒溪谷搭建，「藏橋於林」的設計，獲得亞澳道路工程協會最佳工程獎項第一名，展現台灣公路工程堅強實力。（公路總局提供）中央社

公路總局16日表示，109年「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫-安朔草埔段」獲得亞澳道路工程協會（Road Engineering Association of Asia and Australasia,REAAA）第2屆「Mino最佳工程獎項-高容量道路類」（Mino Best Project-High Volume Road）第1名。

這是繼108年「西濱快速公路八棟寮至九塊厝工程」獲得國際道路協會（International Road Federation，IRF）全球唯一之「全球道路成就獎」（Global Road Achievement Awards, GRAA）環境減輕類首獎及109年「蘇花公路山區路段改善計畫工程」榮獲「全球道路成就獎」工程設計類首獎後，於國際間展現台灣公路工程堅強實力，再次揚名國際。

公路總局表示，南迴改「安朔草埔」段路廊環境險峻，考量原有道路設計標準偏低、道路線型不佳、縱坡起伏大及路寬不足等限制，改以新建橋梁及隧道方式截彎取直進行改善，全長約11公里（隧道4.6公里、橋梁4.8公里、路堤1.5公里），為南台灣近年最具工程規模、技術指標及施工艱鉅之公路建設。

南迴改「安朔草埔」段路廊環境險峻，考量原有道路設計標準偏低、道路線型不佳、縱坡起伏大及路寬不 足等限制，改以新建橋梁及隧道方式截彎取直進行改善，全長約11公里，為南台灣近年最具工程規模、技術指標及施工艱鉅之公路建設。獲得亞澳道路工程協會最佳工程獎項第一名。 （檔案照片） 中央社

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圖／公路總局第三區養護工程處

中央社16日引述計畫設計監造單位台灣世曦公司表示，這條改建道路最特殊的地方是「藏橋於林」，長達4公里長採用高架，沿著蜿蜒的安朔溪搭建，不破壞生態和避免林相破壞。

公路總局表示，這計畫路段於108年12月全線完工通車，大幅提升南部及東部路廊整體運輸安全、服務水準、道路容量與效益。這次獲獎是台灣公路工程再次榮獲國際大獎，希望藉由本計畫路段卓越的成果，除了讓台灣公路工程得以躍登國際舞台，也讓世界看見台灣與認識台灣世界級工程實力。

【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定！台9線南迴改「安朔－草埔段」奪國際大獎