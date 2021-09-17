懶人包！300萬份600元「藝FUN券」4次抽籤　9月22日開放首波數位登記

數位「藝FUN券」將於9月22日起開放登記(圖片由文化部提供) 數位「藝FUN券」將於9月22日起開放登記(圖片由文化部提供)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)行政院日前公布推出振興五倍券，文化部爭取到16億預算推出「藝FUN券」，今（17）日記者會上宣告每份面額600元，份數較去年增至300萬份，數位及紙本擇一登記，將於9月22日起至10月8日開放首波數位登記。

文化部政務次長李靜慧表示，據文化部資料顯示，去年(2020)受惠「藝FUN券」最多的產業為出版書籍業，換算下來回收超過6億，今年使用「藝FUN券」在線上也可以買到明年票券，另外，文化部也有提供補助給表演團體將演出轉為線上。

文化部表示，去年「藝FUN券」領券率及使用率都超過9成，今年發放的300萬份藝FUN券，包含240萬份數位券、60萬份紙本券，符合振興五倍券領取資格者，包含本國國民、領有居留證之外籍配偶、新住民及持外交官員證者等皆可參加登記抽籤「藝FUN券」。

「藝FUN券」數位及紙本皆可於振興五倍券共通平台點選「加碼券登記」；此外，紙本券可至全台四大超商7-11、全家、OK、萊爾富事務機使用健保卡登記，將於10月1日起，每日上午9點至晚上9點，僅開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。

特別的是，今年將分四次抽籤，分別為10月13日、20日、27日及11月3日，每週三下午3:30抽籤，每次抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，共75萬份，得獎者將於隔天上午8:30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。

文化部強調，今年只要登記一次，未抽中的將順延至下一次，直到四次抽籤結束，所以「越早登記機會越大」，數位券限一人以一個身分證號綁定一支手機號碼登記，之後可下載「藝Fun Next App」使用，10月20日起可領券。

「藝FUN券」使用期限為11月10日起至2022年4月30日止，可用於全台超過萬家書店、音樂表演場館、線上購票、展覽等，將於10月1日起開放更多新店家進行註冊。

文化部提醒，「藝FUN券」一人限領一次，若毀損或遺失將不補發，因此為避免紙本易受損，紙本「藝FUN券」將於11月10日開放領取。

如有疑問請撥客服電話(02)-7717-9720或1988，也可於官網查詢。

以上圖片由文化部提供