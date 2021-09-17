台灣9/17增2例本土新冠肺炎　住院、陪病需求採檢確診　境外移入中有4人為突破性感染

台灣9/17新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土及6例境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會) 台灣9/17新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土及6例境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增2例本土病例皆在台北市，與新北幼兒園群聚無關。

案16226為70多歲女性，5月時同事曾確診，當時被匡列隔離，但未有出現不適症狀，9月15日因住院、準備動手術而採檢，於今日確診，Ct值38，研判為先前的感染；目前匡列接觸者1人，列居家隔離，餘匡列中。

案16227為20多歲女性，5月時有同住家人和男友確診，當時雖有感冒症狀但未採檢或匡列隔離，，這次因陪同媽媽住院而採檢，9月10日採檢陰性，15日出現症狀，16日再次採檢，於今日確診，Ct值33，同樣研判為較早前的感染；目前匡列接觸者8人，列居家隔離，餘匡列中。

由於該個案的密切接觸者曾確診，卻未被匡列隔離14天和採檢，外界質疑防疫措施是否有疏漏，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，會請地方進行了解。



指揮中心表示，今日新增６例境外移入個案，Ct值皆30幾，為３例男性、３例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國(案16228、案16230)、印尼(案16229、案16233)、立陶宛(案16231)、馬來西亞(案16232)入境，入境日介於9月3日至9月15日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，其中有4人為完整疫苗接種者，包含2人接種2劑BNT疫苗、1人接種2劑莫德納疫苗和1人接種2劑科興疫苗。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,123例確診，分別為1,494例境外移入，14,575例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。