【楊憲宏專欄】910 : 台灣湧向全世界的歷史「新浪尖」

911事件20周年前夕，美國、台灣、中國之間發生了一連串重大事件，揭開了一頁新的歷史起點，美國與台灣之間進入更緊密的戰略夥伴關係，而美國與中國則進入持續擺盪在對抗與對話之間（談談打打？）。這個歷史進程標示著，30年風水輪流轉，美國不再是一個善搞不淸晰（fuzzy)，沈迷於戰略模糊（strategic ambiguity)的孤獨超強國家，而是逐步轉變成以戰略明確(strategic clarity)結合理念相同（like minded)國家，整合全球民主聯盟的「大協商者國家」，目標是「預防因誤解而起的戰爭」。

台灣是新的核心，美國全球戰略，最重要的地緣政治焦點。

英國《金融時報》9月10日(September 10, 2021 5:22 pm ,Washington and Taipei)獨家報導，華府正認真考慮台灣提出的請求，將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」；此案已獲白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）支持，國家安全委員會內部及國務院亞洲事務官員都同意。報導中揭露，美國資深官員在馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis）舉行一場與台灣官員的「特殊管道」閉門會議，這是拜登團隊首次與台灣高層對話。事實是，國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮10日（美東時間）密訪美國，在結束會談後於13日晚間回到台灣。

在此同時，美國總統拜登9月9日晚上10時（美東時間）主動致電中國國家主席習近平（中國央視新聞報導稱，習近平北京時間9月10日上午應約與拜登通電話）。北京說法是，兩人就中美關係和共同關心的問題進行了「坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。」

白宮則表示，兩位領導人進行了「廣泛的戰略討論」，既談論了雙方利益相交的話題，也觸及了「利益、價值觀及觀點存在分歧」的領域。

拜習通話，並沒有提到「台灣」。而顯然中國方面並不知道，台灣兩名高層官員率領大隊人馬在拜習通話時，正在赴美參與「特殊管道」會議的路程上。習近平在北京時間中午前放下電話時，並不知道台美之間正在進行新型式的交流。中國方面到了當天下午5點22分《金融時報》的報導在網路上公布時，才知道「出事了」。

這個新型式的交流，參與者還有AIT台北辦事處處長孫曉雅，她何時離台回美，沒人知道，但是9月13日她從舊金山飛抵桃園機場，消息公開。她應該是與與顧立雄、吳釗燮一同參與「特殊管道」會談。AIT發言人鄧艾德則表示，在《台灣關係法》、六項保證和聯合公報的準則下，「深化與台灣人民的接觸和聯繫，符合美國的一中政策」。美國國務卿布林肯，也在在美東時間周一（13日）以視訊方式出席美國聯邦眾議院外交委員會聽證會，被問到美國從阿富汗撤軍，對台灣的夥伴關係有何啟示時，布林肯表示，「美國會依據《台灣關係法》，繼續履行對台灣的承諾」。都明確表示了，台美新型式交流並非臨時起意，而是經過審慎籌劃，而且按表操課。

「拜習通話」應該是其中之一的SOP。似乎意味著美中、美台關係的進行過程是各自獨立，但又不是平行線，會有個「交叉點」。這個「交叉點」有重要的戰略意義：領導人之間重申、更新了「利益、價值觀及觀點存在分歧的領域」，而且得到「坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。」。

通話之後，美國馬上進行多方行動，最具衝擊力的是對中國進行不公平貿易301調查。表示美國對於與中國之間的短期未來沒有期待，如10月底羅馬G20會議，中國對世界不會有正面貢獻。中國看來也不太在乎自己在2022年2月的北京冬季奧運的成敗，世界NGO已經發出「沒有人權就沒有奧運（no rights, no games)的全球杯葛行動。這個議題在台灣9月24日開議的國會，台灣人權NGO也將有動作。

9月中旬台灣軍方進行漢光37號演習，配合萬安44號防空演習。在北方，日本10 萬名自衛隊員參與的大規模軍事演習9 月 15 日開始，是自 1933 來，首次大規模的軍演，演習地點集中在九州地區。演習主要目的是「增強對中國海洋活動的應對能力」，駐日美國陸軍也參與本次演習，共有約 2 萬輛地面載具、 120 台航空器參加，針對性極強。在南方，稍早由華府主導的印度、美國、澳洲和日本4國聯合軍演已經從8月26日開始，為期4天，已連續第二年舉行聯合海軍演習。

加強嚇阻，才能保障和平安全。全球進入「民主自由」與「專制獨裁」制度對抗的「凖冷戰」時代，

為首的美國政府現在最在乎的是今年12月的民主國家聯盟會議，一個沒有中共、俄羅斯的「準聯合國」會議（台灣已經受邀）。還有明年2月在華府恢復舉行以「國際宗教自由」為主題的「國家早餐祈禱會」，中國更是「拒絕往來戶」。

台灣在這段期間也沒有閒著。總統蔡英文在9月10日，與美國「特殊管道會議」會談主題之一同步，在台灣安排了一場特別視導，到訪「空軍防空暨飛彈指揮部」、艦指部海鋒大隊等單位，特別強調飛彈部隊「在不對稱作戰上扮演重要角色」、「讓全世界看見保衛國家的決心。」宣告台灣將投入特別預算自製量產飛彈「關鍵性武器（critical weapon)。這個決定有美國的支持，而且很可能是緊密合作項目，是個新的跨國軍事工業複合體結盟。

不只如此，蔡英文總統上任後曾宣示太空產業是台灣「六大核心戰略產業」中的關鍵項目，9月14日她前往新竹市視察「國家太空中心」時表示，接下來10年是世界各國爭取重返月球的關鍵10年，強化台灣的整體太空科技發展，可以讓台灣在「新的太空時代當中，找到更具有戰略意義的地位」。這件事在此敏感時刻出現很不尋常也特別醒目。

從飛彈到火箭到太空科技，不是有沒有能力的問題，而是美國是否開綠燈，甚至共同合作？蔡英文很肯定説，目前世界各國都積極進軍太空，未來10年，「預計會有數以萬計低軌衛星發射，也會帶動衛星本體製造、地面設備系統的大幅需求。」要把握這個商機，「現在就要開始積極往太空佈局，而且要進一步打造太空科技的台灣國家隊。」

全球發生了這麼多事情，中共反應並不激烈。結果只派了駐美大使館發言人劉鵬宇在9月11日表示，「美方應充分認清台灣問題的敏感性，不要試圖突破中方底線」。中國外交部發言人趙立堅則拖到了9月13日才表示，「中方已就媒體報導的有關動向，向美方提出嚴正交涉，美方應履行承諾，包括不得更名為『台灣代表處』。」都沒有「戰狼外交」的霸氣了。

立陶宛及歐盟國家在美國發聲準備正名「台灣代表處」之後，更加積極佈署，除了派出國會代表團訪問美國之外，還特別拜會了台灣駐美大使蕭美琴在雙橡園用餐。10月中，還要盛大歡迎台灣政府率領民間投資代表團訪問立陶宛、捷克及歐盟國家。

對中國人民來説，習近平是個「開倒車」不停加速，撞擊破壞沒底限的獨裁者。不論外交內政經濟文化都在激烈腐爛退化，所有人看不到明天，對今天也沒把握。對美國人民來說，「拒買中國貨」是他們已經訴諸行動的「個人制裁」。對台灣人民來說，好不容易等到一個在全球「出頭天」的百年難得機遇。對立陶宛以及他們所代表的全球化公民來說，與台灣人交朋友其樂無窮，與台灣人做生意童叟無欺。這是個「全世界看見台灣，台灣走向全世界」的時代，經過910這一連串的事件之後，執政黨應該把握時機，站上世界歷史的「新浪尖」，展現領導力，更快步帶領全社會，勇敢參與這個全球的「機會之窗」。