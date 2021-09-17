美國民眾瘋吃驅蟲藥、抗瘧疾藥、維生素來對抗新冠病毒　專家：別傻了！做到這幾招才有效

有一群美國民眾服用驅蟲藥「伊維菌素」、抗瘧疾藥物「氫氧奎寧」，和營養補充劑來對抗新冠肺炎。（示意圖／Getty Images） 有一群美國民眾服用驅蟲藥「伊維菌素」、抗瘧疾藥物「氫氧奎寧」，和營養補充劑來對抗新冠肺炎。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）全球新冠疫情一波未平一波又起，再加上不斷爆出新變種變異株，為了降低染疫風險，部分美國民眾開始尋求一些偏方，包含服用治療寄生蟲的藥物「伊維菌素」、抗瘧疾藥物「氫氧奎寧」，以及各式的營養補充劑，但看在專業醫師的眼裡，似乎有些不以為然。

Delta變種變異株肆虐全球，據美國官方統計，近來的新確診個案中，有99%患者的基因定序都是Delta，為了防範疫情擴散和病毒變種，美國疾病管制與預防中心(CDC)和世界衛生組織(WHO)一致建議民眾施打COVID-19疫苗，以達到提升群體免疫力。

但美國有一群反疫苗民眾標榜服用維生素C、D和鋅的補充劑可以增強免疫力系統、降低染疫風險，甚至還有人誤信偏方服用治療寄生蟲的藥物「伊維菌素」、抗瘧疾藥物「氫氧奎寧」等來抗疫，結果造成身體不適，緊急送醫治療，讓原本就缺乏的醫療資源、人力更加緊繃。

針對民眾一系列瘋狂的抗疫行為，多位美國學者和梅奧診所醫學中心也提出專業的見解。

梅奧診所醫學中心直言，單靠服用營養補充劑是不可能降低染疫風險。

紐澤西州蒙特克萊爾州立大學（Montclair State University）的生物學教授兼病毒學家Sandra Adams 博士說明，維生素不能降低罹病風險，更不可能干擾病毒的複製力，因此若想藉由服用維生素補充劑來增強免疫力，並達到預防疾病的發生，這是不可行的方法。

美國《新聞週刊》轉述波士頓大學公共衛生學Davidson Harmer教授的說法，雖然服用維生素和礦物質可幫助人體的免疫系統正常運作，醫學上也曾發現，缺乏維生素D可能會增加染疫風險，但是科學上並沒有任何證據顯示，服用維生素能降低感染COVID-19的風險。

對抗疫情是一條漫長之路，比起誤信偏方傷害身體，民眾還是配合政府的防疫政策，例如施打疫苗、落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域等措施還比較實際些。