（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）明天(18日) 起有4天中秋節連假，交通部高速公路局預估，今天(17日) 上午9時起，國道5號南下路段就易塞車，並可能持續至深夜12時；國道1號及3號傍晚後也易壅塞。

高公局說，今天國道車流主要是通勤及返鄉，車流多的路段主要集中在南向，國5南港至坪林可能上午9時後就易塞車，並可能持續至深夜12時。

西部國道部分，高公局預測，國1楊梅至新竹系統及國3三鶯至關西，傍晚6時至晚間10時也易壅塞。

根據中央社，高公局估計，今天(17日)國道雙向全天車流量為112百萬車公里，約平日1.3倍，其中南向為61百萬車公里，為平日1.4倍；而國道南向易塞車時段的行車時間大約是平日的1.3倍，國5南向易塞車時段行車時間則為平日1.5倍。

高公局今天會在國3雙向往國5及國5南向實施精進式匝道儀控，並視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制。

此外高速公路局日前根據近年中秋節連假交通特性研判，假期間交通需求以返鄉及旅遊旅次為主，交通量約為114~125百萬車公里，為平日的1.4倍，其中南向交通量集中於連假第1、2日上午時段，北向交通量集中於連假第3、4日下午時段，請民眾多搭乘公共運輸避免壅塞，並做好防疫措施。如果一定要開車上路，請避開塞車時段及路段。

高公局預估較好走的時段建議如下：

一、 9月18日（六）及19日（日），西部國道南向用路人，請多利用下午13時後出發；國5南向用路人，請多利用下午17時後出發。

二、 9月20日（一）及21日（二），西部國道北向用路人，請多利用中午12時前出發；國5北向用路人，請多利用上午10時前出發。

高公局為維持西部國道合理服務水準，於9月18日6-12時實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制，9月18日及19日全日封閉平鎮系統及埔鹽系統南向入口、9月20日及21日全日封閉埔鹽系統及西濱北向入口，並搭配匝道儀控、開放路肩、單一費率、差別費率及暫停收費等措施，其中暫停收費時段9月18日至20日為0-5時，9月21日為0-10時，建議用路人多加利用。

國5部分，高公局於9月17日(連假前1日)實施國3往國5雙向精進式匝道儀控，9月18日及9月19日每日0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口，6-12時實施南港系統南向入口高乘載管制，9月20日及9月21日則每日14-21時實施頭城、宜蘭、羅東及蘇澳交流道北向入口高乘載管制，搭配匝道儀控、大客車優先通行及主線儀控措施，收費措施則與國1及國3相同，建議民眾前往國5可利用公共運輸，或可利用台2、台9替代道路(如上圖)。

若欲於連假期間自行開車行駛國道，除利用上述好走時段外，可利用高速公路1968App查詢疏導措施與即時路況，彈性調整行程規劃與動線，並於行車前先檢查車況，切勿疲勞駕駛以維持行車安全，高公局預祝連假行車平安。

【中秋車流量預估】台灣高公局：中秋連假前夕國5南下•17日上午9時起易壅塞 建議民眾參考「較好行車時段」