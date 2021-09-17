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美英澳 AUKUS 三結義 核動力潛艦重塑印太秩序

有人跳腳，有人心裡很不是滋味

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/17 12:17
美國核動力攻擊潛艦伊利諾號戰艦（USS Illinois，SSN-786）回到珍珠港（圖／AP）

美國核動力攻擊潛艦伊利諾號戰艦（USS Illinois，SSN-786）回到珍珠港（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美英澳三結義，宣布成立同盟AUKUS，助澳洲組建一支核動力潛艦艦隊，對印太地區投下震撼彈，亞州盟友歡欣鼓舞，歐洲盟友不是滋味。然而無論如何，這項結盟都昭示著印太新秩序，已然成形。

AUKUS對美國、英國、澳洲、法國、中國、紐西蘭等國有何意義，美聯社做出以下分析：

美國自前總統歐巴馬（Barack Obama）時期起，就致力將重心從中東轉向印太地區。如今拜登（Joe Biden）完成了這項任務，撤軍阿富汗，制衡在台海與南海行事猖狂的中國，更不惜拿出看家本領核動力技術襄助並非核武國家的澳洲，顯見區域已成美國利益之所繫。

英國自拖延多年的脫歐大戲落幕後，便亟欲在全球找回場子，放眼印太就是一大戰略。首相強森（Boris Johnson）表示，AUKUS將使三國拉近關係，裨於因應日益複雜的全球局勢。

澳洲將藉此同盟打造一支至少有八艘規模的核動力潛艦艦隊，放棄與法國的柴電潛艦大單。核動力潛艦續航力強，隱匿性高，根據紐約時報，澳洲潛艦巡航範圍從此可一路向北延伸，行經南海，甚至遠達台灣，在區域投射相當的軍力。由於美澳印日同屬四方安全對話（QUAD）成員，總理莫里森已致電日本與印度，就新同盟一事作出說明。

法國在這新聯盟誕生後，頓有遭背叛之感。澳洲已決定終止與法國DCNS集團、牽涉數十億美元的12艘傳統潛艦合約，令法國大為光火，要求各方做出解釋。「這就像在背後捅了一刀。我們與澳洲建了信任關係，而信任已遭背棄。」法國外長說道。

中國被當成假想敵，當然氣得跳腳，怒批AUKUS破壞區域和平穩定，指英美「不負責任地」輸出核技術，破壞了禁核擴散的努力。北京更語帶威脅，要求澳洲想清楚，究竟要將中國視為夥伴，還是威脅。

紐西蘭與澳洲為鄰，卻未被納入新同盟。紐國長期以來的反核政策包括禁止核動力船艦進入該國水域，這使得紐美關係雖好，卻因該癥結點而無法再進一步。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）刻意淡化被排除在外的說法，只表明不會更改禁止核潛艦進入海域的政策，但也意味紐國無法取得AUKUS分享的的人工智慧資訊、網路與水下作戰能力情報。

延伸閱讀：
【劍指中國】美英澳新同盟 AUKUS 罕見分享核動力技術 澳洲將獲新潛艦艦隊
美國
英國
澳洲
AUKUS
紐西蘭
中國
法國
核動力潛艦
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