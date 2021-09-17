台灣獲列歐盟印太戰略報告 外交部籲速簽「雙邊投資協定」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）歐盟16日發布「歐盟印太合作戰略」共同報告，展現印太區域與歐盟的共享利益以及戰略重要性，報告亦關切南海、東海與台灣海峽等熱區衝突攀升恐衝擊歐洲安全與繁榮，並強調將與台灣、日本等夥伴強化半導體產業鍊與價值鏈，以及尋求貿易投資合作，以及展開數據保護對話。

歐盟執委會（European Commission）與歐盟對外事務部（EEAS）於16日發布「歐盟印太合作戰略」共同報告 (The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)，該報告於4月19日交付歐盟執委會與歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾 (Josep Borrell) 擬定，內容包含加強與印太地區策略性交流的具體行動，如建立永續兼容的貿易、綠色轉型、海洋治理、數位治理、安全與國防、人員安全等層面的合作。

印太地區成世界重心，歐盟焦點

歐盟經貿辦事處指出，歐盟與印太地區是高度相互連結的，擁有許多共享利益與堅實連結。而印太地區不斷增長的經濟、人口與政治影響力，使該地區在塑造基於規則的國際秩序與應對全球挑戰中，扮演關鍵角色。在依循民主、法治、人權與國際法的原則下，歐盟將以為印太地區的穩定、安全、繁榮與永續發展貢獻作為目標。

歐盟外長波瑞爾表示：「不論以地緣經濟或地緣政治而論，世界的重心正轉移到印太地區。歐盟與印太地區的未來是緊密相連的。歐盟已經是印太地區的主要投資者、是發展合作的領導者，也是最大的貿易夥伴之一。我們的交流目標是維持一個自由且開放的印太地區，同時建構一個強健且持久的夥伴關係，在綠色轉型、海洋治理、數位政策、安全與國防等領域共同合作。」

台灣為印太區域重要利益所在 中國是對手也是合作對象

歐盟近月來持續在國際多邊及雙邊場域，透過發表聯合聲明或公報等方式，重申對台海和平與穩定的重視。此次歐盟首度在「印太合作戰略」正式文件中明確納入台灣，將台灣視為歐盟在印太地區的重要合作夥伴，皆凸顯台海的安全、穩定與繁榮對歐盟在印太區域的利益至關重要。

除了關切中國在印太地區持續加強軍力部署，導致南海、東海與台海成為區域熱點，可能連帶衝擊歐洲的安全與繁榮，該份共同報告也指出，歐盟將與中國針對環境、氣候等共同挑戰尋求合作，但同時將持續保護其自身利益並推廣歐盟認同的價值，並且在與中國存在基本歧見的人權領域等進行反制。

外交部對歐盟重視台灣表達高度歡迎與誠摯感謝，同時也深信，歐盟與台灣在半導體及資通訊等戰略產業加強合作，不僅將有助歐盟強化韌性及多元的價值鏈，也可協助歐盟在疫後復甦儘速達成「開放性戰略自主」的政策目標。

外交部表示，台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權與法治等核心價值的理念相近夥伴，將持續在半導體等相關戰略產業的供應鏈重組、數位經濟、綠色能源及疫後經濟復甦等領域加強合作。我方也籲請歐盟依據歐洲議會多次決議，儘速與台灣就洽簽「雙邊投資協定」（BIA）啟動影響評估、公眾諮詢及範疇界定等談判前置作業。外交部將持續堅守核心價值，與歐盟等理念相近夥伴，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及自由、開放的印太地區。