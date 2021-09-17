德國啤酒節登場！台北金車柏克金推經典脆皮豬腳　期間限定啤酒單杯100元有找

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)雖然德國慕尼黑啤酒節因疫情二度取消，但台北「柏克金啤酒餐廳」年度德國啤酒節將如期於今(17)日登場，推出十道經典菜色提供外帶內用選擇，500ml啤酒更享$99元優惠，或 $299元啤酒喝到飽。

「德國慕尼黑啤酒節」每年9月底全球喜好啤酒文化的民眾都會湧入德國，歡慶此將近百年的傳統節慶，但今年因受新冠肺炎疫情影響，德國當地政府二度宣佈停辦，讓許多啤酒迷扼腕。

金車柏克金餐酒集團旗下「柏克金啤酒餐廳」將維持傳統，舉辦2021德國啤酒節，柏克金餐酒集團主廚葉銘賢Justin則為此盛典設計多款啤酒節限定餐點，展現將招牌柏克金啤酒與噶瑪蘭威士忌入菜，長達兩周的活動期間服務人員皆身穿德國巴伐利亞傳統服飾，帶來道地的德國啤酒節的歡樂氣氛。

此次共推出十道啤酒節限定料理，包含自製手作麵包，加入浸泡超過24小時噶瑪蘭威士忌的龍眼肉，麵包富有咬勁並散發酒香「自製龍眼扭結麵包」，與「綜合冷肉起司盤」同為最佳開胃前菜，前菜時蔬有「熱洋芋培根沙拉」與「番茄燉烤季節時蔬」。



(圖/柏克金啤酒餐廳)

「噶瑪蘭威士忌酒香雞腿捲」選用鮮嫩去骨雞腿肉，搭配噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌調味製成，一口咬下即可品嚐到肉汁伴隨溫醇的威士忌風味，香氣迷人；以及嚴選美國特選級牛肉，以柏克金德式黑啤酒醃製並燉煮約4小時的「黑啤酒燉牛肉」，肉質鮮嫩，酒香四溢。

主食選擇還有「焗烤德式麵疙瘩」，此為德國南部傳統風味麵食，麵條與亞洲麵疙瘩相似，主廚Justin加入台灣人喜愛的焗烤風味並在亨調時，煎炒麵條至金黃上色，更添香氣；此外，經典料理還有德國啤酒節不可少的「德式風味香腸盤」及「經典脆皮豬腳」，甜點則為「柏克金蘋果派佐香草冰淇淋」。

總共十道啤酒節限定料理將於9月17日至10月3日開賣，提供內用與外帶兩種選擇，搭配推出四人套餐$2,800元，外帶自取享85折優惠(折扣價$2,380元)；每日11:30-22:00內用則可享超過12款經典德式鮮釀啤酒，單杯啤酒(500ml) $99元優惠，喝不夠的朋友也可選擇$299元啤酒喝到飽！

BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳

地點：台北市中山區南京東路二段1號1樓

內用供應時間：9/17-10/3，周五晚間17:30-22:00、周六周日11:30-14:30、17:30-22:00

外帶供應時間：9/17-10/3，周五晚間17:30-22:00、周六周日9:00-22:00

啤酒限定優惠：9/17-10/3，每日11:30-22:00

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