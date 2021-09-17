恩返日本！台灣贈日1萬台血氧儀等醫療物資 日相推特雙語致謝

我國捐贈日本醫療物資儀式左起：「日華懇」幹事長岸信夫眾議員、駐日謝長廷大使、「日華懇」會長古屋圭司眾議員、「日華懇」副會長衛藤晟一。（圖／... 我國捐贈日本醫療物資儀式左起：「日華懇」幹事長岸信夫眾議員、駐日謝長廷大使、「日華懇」會長古屋圭司眾議員、「日華懇」副會長衛藤晟一。（圖／外交部提供）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）日本自六月以來五度捐贈台灣AZ疫苗，累計已達390萬劑。為表感謝，駐日代表謝長廷16日代表台灣政府捐贈1萬台血氧儀及1008台製氧機，日華懇會長古屋圭司代表接受，日本防衛大臣岸信夫亦出席捐贈儀式。

患難見真情，台日雙方攜手抗疫，日本五度捐贈台灣AZ疫苗共390萬劑，台灣禮尚往來以血氧儀、製氧機等醫療物資相贈。捐贈儀式於16日傍晚在日本眾議院第一議員會館國際會議室舉行。據中央社報導，台方由謝長廷代表轉致日方捐贈目錄，日方則由日本國會參、眾兩院最大跨黨派的友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司代表接受，日華懇幹事長岸信夫以及副會長衛藤晟一，皆到場見證台日之間的友好情誼。

謝長廷表示，近期日本媒體報導在家療養的病患急需氧氣機，因此特別捐贈血氧儀及製氧機，以此表達對日本的關心。他也指出，台灣希望能夠回報日本，還有台灣的團體要捐口罩給日本。

謝長廷表達對日本首相菅義偉及其內閣的感謝，他強調，不管在日美高峰會談、7大工業國集團（G7）會議或是美日印澳四方會談（QUAD），各種場合他們都會強調台灣海峽的和平穩定，強調日本與美國一起影響其他的國家。「雖然菅義偉這次他不再選（自民黨總裁，亦即不連任首相），我們對他很感謝。台灣重要性變成世界矚目，台灣海峽的重要性被強調，這個非常好。」

菅義偉則在推特上以中文及日文表示：「由衷感謝台灣向日本捐贈製氧機與血氧機。每次面對自然災害和疫情的威脅，日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，在這之中也培養出了堅定的友情。我們會在有需要的醫療現場珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。謝謝台灣！」

台湾の皆さまへ



台湾から日本への酸素濃縮器と血中酸素濃度計の供与に心から御礼申し上げます。日本と台湾は自然災害や感染症の脅威に向き合うたび、人道的見地から互いに助け合うことで友情を育んできました。台湾から頂く機材は、これらを必要とする現場で大切に使わせていただきます。

謝謝台湾！ — 菅 義偉 (@sugawitter) September 16, 2021

親愛的台灣朋友：



由衷感謝台灣向日本捐贈製氧機與血氧機。每次面對自然災害和疫情的威脅，日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，在這之中也培養出了堅定的友情。我們會在有需要的醫療現場珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。謝謝台灣！ — 菅 義偉 (@sugawitter) September 16, 2021

外交部則指出，台灣與日本共享自由民主核心價值，彼此互為重要夥伴與珍貴朋友。此次我國政府援贈醫療物資是台灣善盡國際社會成員應盡的責任，同時彰顯台日互為「患難見真情」的堅韌友誼。我方期待透過醫療物資的援助，能與日本共同努力對抗武漢肺炎（COVID-19）疫情的蔓延，同時期待儘速雙方均能恢復正常生活與社會活動，以利全面深化台日友好合作關係。