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恩返日本！台灣贈日1萬台血氧儀等醫療物資 日相推特雙語致謝

外交部表示，期望儘速雙方均能恢復正常生活與社會活動，以利全面深化台日友好合作關係。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/17 10:13
我國捐贈日本醫療物資儀式左起：「日華懇」幹事長岸信夫眾議員、駐日謝長廷大使、「日華懇」會長古屋圭司眾議員、「日華懇」副會長衛藤晟一。（圖／...

我國捐贈日本醫療物資儀式左起：「日華懇」幹事長岸信夫眾議員、駐日謝長廷大使、「日華懇」會長古屋圭司眾議員、「日華懇」副會長衛藤晟一。（圖／...

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）日本自六月以來五度捐贈台灣AZ疫苗，累計已達390萬劑。為表感謝，駐日代表謝長廷16日代表台灣政府捐贈1萬台血氧儀及1008台製氧機，日華懇會長古屋圭司代表接受，日本防衛大臣岸信夫亦出席捐贈儀式。

患難見真情，台日雙方攜手抗疫，日本五度捐贈台灣AZ疫苗共390萬劑，台灣禮尚往來以血氧儀、製氧機等醫療物資相贈。捐贈儀式於16日傍晚在日本眾議院第一議員會館國際會議室舉行。據中央社報導，台方由謝長廷代表轉致日方捐贈目錄，日方則由日本國會參、眾兩院最大跨黨派的友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司代表接受，日華懇幹事長岸信夫以及副會長衛藤晟一，皆到場見證台日之間的友好情誼。

謝長廷表示，近期日本媒體報導在家療養的病患急需氧氣機，因此特別捐贈血氧儀及製氧機，以此表達對日本的關心。他也指出，台灣希望能夠回報日本，還有台灣的團體要捐口罩給日本。

謝長廷表達對日本首相菅義偉及其內閣的感謝，他強調，不管在日美高峰會談、7大工業國集團（G7）會議或是美日印澳四方會談（QUAD），各種場合他們都會強調台灣海峽的和平穩定，強調日本與美國一起影響其他的國家。「雖然菅義偉這次他不再選（自民黨總裁，亦即不連任首相），我們對他很感謝。台灣重要性變成世界矚目，台灣海峽的重要性被強調，這個非常好。」

菅義偉則在推特上以中文日文表示：「由衷感謝台灣向日本捐贈製氧機與血氧機。每次面對自然災害和疫情的威脅，日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，在這之中也培養出了堅定的友情。我們會在有需要的醫療現場珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。謝謝台灣！」

外交部則指出，台灣與日本共享自由民主核心價值，彼此互為重要夥伴與珍貴朋友。此次我國政府援贈醫療物資是台灣善盡國際社會成員應盡的責任，同時彰顯台日互為「患難見真情」的堅韌友誼。我方期待透過醫療物資的援助，能與日本共同努力對抗武漢肺炎（COVID-19）疫情的蔓延，同時期待儘速雙方均能恢復正常生活與社會活動，以利全面深化台日友好合作關係。
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