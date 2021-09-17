台北松山文創園區聯手美國在台協會　小學生成英語導覽員穿梭古蹟

美國在台協會與台北松山文創園區舉辦英文小導覽員工作坊，由三位外交官指導小學生成為小小英語導覽員，讓外國人認識饒富歷史的菸廠古蹟。(圖/松山... 美國在台協會與台北松山文創園區舉辦英文小導覽員工作坊，由三位外交官指導小學生成為小小英語導覽員，讓外國人認識饒富歷史的菸廠古蹟。(圖/松山文創園區)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 美國在台協會與台北松山文創園區舉辦英文小導覽員工作坊，由三位外交官指導小學生成為小小英語導覽員，讓外國人認識饒富歷史的菸廠古蹟。

為了讓外國貴賓更加認識這處擁有82年歷史的菸廠，松山文創園區特別與美國在台協會(AIT)及台北市信義區光復國小合作，於15日下午舉辦「2021松山文創園區英文小導覽員工作坊」。

由美國在台協會外交官Kyle Morgan、Brian Chen及Lynn Ruggles 擔任活動講師，與光復國小9位小導覽員，透過用英語導覽松山文創園區，進行語法及發音指導，不但提升英語能力，也認識在地文化，促進文化交流。

松山文創園區總監陳玉秀表示，一座美好城市，不在於有多少新的建築，而是來自於有多少的故事。台北市政府推動無圍牆博物館系列，希望打破傳統的圍牆框架，松山菸廠是82年的歷史古蹟，並擁有豐富的生態人文，充滿故事的場域，值得大家細細品味，也期待透過英文小導覽員的培訓，不但扎根英語教育，也讓故事可以繼續傳承。

美國在台協會外交官Kyle Morgan代表致詞時表示，英語是最棒及重要的國際交流工具，尤其台北做為一個國際城市，英語可以幫助你與國際人士交朋友，身為一位導覽員，必須了解在地文化故事，也透過工作坊加強說故事的技巧。他也很驚艷小朋友的英語能力都很好，學習第二外語並不容易，並鼓勵小朋友持續練習。

光復國小校長賴俊賢特別以身作則，全程用英文致詞表示很榮幸可以參與此次的活動，讓小朋友可以認識在地歷史文化，並與國際接軌，是很難得的經驗，未來也希望能長期合作，將英文小導覽員的成果展現給其他學校。

松山文創園區表示，從學校海選出來的9位英文小導覽員，共分為3組，並各派1位AIT外交官擔任活動講師、1位光復國小老師及1位松菸輔導員，分別導覽3條不同路線，包括「辦公廳及倉庫區」、「製菸工廠區」及「生態景觀區」。

導覽的每條路線都包含介紹松菸的歷史古蹟及生態人文景觀，像是松菸名稱的由來、過去菸廠時期的歷史，巴洛克花園的設計理念等，還有園區豐富的植物樣態，期盼讓小朋友更認識松菸古蹟及增進英語解說能力。

AIT並於2014年1月成立美國創新中心 American Innovation Center，長期進駐在松山文創園區，也是全亞洲設置的第一個創新中心，致力於推廣與創新、創意、設計有關的數位學習，並分享美國創意趨勢與多元文化，規劃出「創新、創業、數位、文化與設計」四大主軸，提供社會大眾、個人工作者、及青年學子最新相關資訊與課程，啟發大家創新思考的能力，成為數位經濟新時代的參與者，建立美國創新中心之新亞洲典範。

英文小導覽員成果發表會預計於10月底舉行，詳情資訊請見松山文創園區官網。