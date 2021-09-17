【防災演練莫驚慌】今天9/17上午9：21與9：25發布地震海嘯國家級警報　11時左右電視自動切換畫面

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）內政部日前表示，9月21日是國家防災日，今年消防署規劃在9月17日上午9時21分發送地震演練「國家級警報」、9時25分對沿岸民眾發布海嘯警報，收到簡訊的民眾請勿驚慌。

內政部表示，今年國家防災日是模擬東部琉球隱沒帶規模8.0大規模地震，造成東部地區大量建築物倒塌，導致人命傷亡受困情境，以及建築物倒塌、人員死傷、道路橋梁中斷、停水停電、通訊中斷等嚴重災情。

內政部說，9月15、16日將透過視訊演練方式辦理「大規模震災消防救災動員演練」及「國際救援隊來台救災接待及撤離中心演練」，驗證既有救災能量及入出境等跨單位整合救災機制能否有效運作。

內政部表示，9月17日上午9時21分，中央氣象局將向全國民眾發送「國家級警報」訊息，民眾手機接獲地震警報聲響，請配合演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」；9時25分也將運用防空警報系統，對沿岸民眾發布海嘯警報，熟練突發海嘯災害的應對程序。

內政部說，9月17日上午10時59分到11時1分，各有線電視系統台會將自動切換到公視指定頻道，各無線電視台也會同步播放災防訊息，讓電視用戶都能接收到政府的災害緊急訊息。

內政部指出，消防署從9月1日起到10月10日在「消防防災館」（https://www.tfdp.com.tw/），推出地震防災網路宣導活動，歡迎民眾踴躍參加，以及上傳地震演練照片，除可充實更多地震防災知識外，有機會抽中平板電腦、手機及遊戲機等好禮。