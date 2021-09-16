台灣首2批BNT疫苗已完成檢驗封緘 18日起配送部分至地方

台灣首2批BNT疫苗，共184萬劑已在今（16日）完成檢驗封緘作業。（圖/中央社） 台灣首2批BNT疫苗，共184萬劑已在今（16日）完成檢驗封緘作業。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣首2批BNT疫苗，共184萬劑已在今（16日）完成檢驗封緘作業，配合23日起BNT疫苗校園接種計畫，指揮中心預計18日配送78萬劑至地方。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同購買1500劑輝瑞BNT的新冠肺炎疫苗，目前已於2日及9日到貨共184萬劑，由於指揮中心規定，首批到貨的新冠肺炎疫苗須進行14天檢驗封緘，後續到貨疫苗則只須7天就能完成檢驗，因此首2批BNT疫苗於今日正式完成檢驗封緘作業。

根據中央疫情指揮中心，預計18日將配送78萬劑BNT疫苗至各縣市，以配合校園疫苗接種計畫，以及提供給COVID-19公費疫苗預約平台第9輪符合資格之民眾，也就是「18至22歲」或「所有65歲以上」或「第9類40歲以上」，且意願登記選擇BNT者。

至於在預約平台上登記的民眾能夠分配到多少額度，指揮中心發言人莊人祥今晚透過媒體聯訪表示，各地方衛生局18日起提供校園接種，將於明確掌握學生施打數量後，計算開放特定民眾接種BNT疫苗第1劑的預約人數。

根據中央社，莊人祥提到，若校園接種數較少，不排除再向下開放第9類40歲以下民眾施打；若屆時預約仍不踴躍，且BNT疫苗數量仍有剩餘，甚至可能進一步開放65歲以下一般民眾接種。COVID-19公費疫苗預約平台BNT疫苗預計於9月25日至10月2日預約。