台灣男高台山失蹤！捷克「跑山獸」支援協尋 滿腔熱血令人讚揚

來自捷克的Petr Novotny前往高台山協尋失蹤男子，並每天拍照報平安。（圖/中央社） 來自捷克的Petr Novotny前往高台山協尋失蹤男子，並每天拍照報平安。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 /社會組 綜合報導）一名男子於新竹縣尖石鄉高台山上騎越野機車後失聯，來自捷克的登山好手「跑山獸」Petr聽聞後自願上山協尋，「最早上山、最晚下山」的使命感讓前來幫忙的人員感動萬分，然而目前該失蹤男子仍未被尋獲。

中央社報導，一名30多歲祈姓男子11日騎乘越野機車，登上新竹縣尖石鄉高台山，卻在留下機車與背包後失蹤，目前已派出警、消、民間團體和重機界車友出動協尋，約170人次，截至今天中午仍無所獲，親友集資懸賞新台幣50萬尋人。

報導指出，搜尋人員發現有一名外國人每天「最早上山、最晚下山」，來幫忙的三天期間都睡在車上，甚至沒時間洗澡，原來這名外國人是來自捷克，人稱「跑山獸」的登山達人Petr。

根據中央社，Petr的妻子Eva Lobo說，祈男失聯的第2天，他們從媒體上獲悉消息，當時Petr要去攀登雪霸，正準備前往新竹，於是決定「救人優先」，順道先就先去找人，看情況再去雪霸。

「神人級」登山好手的Petr，有著「跑山獸」的稱號，他就像奔馳山林的野獸，速度很快。Petr熱愛台灣之餘，也時常熱心加入山難救援行動，第一時間就抵達現場，擅長一個人行動，尤其是善於峭壁和沒有路徑的山林搜索。

妻子Eva Lobo說，此次救援，Petr換了一些裝備就直奔山區，每天早上5時出門，入夜後才回到登山口，3天來都睡車上，沒洗澡。她提到，這幾天監看Petr的GPX軌跡圖，行程上上下下，十分辛苦。在Petr傳回的照片中，可以看到他的腳被刮傷，還多次遇到毒蛇，不過他一心只想趕快把失蹤的祈男帶下山。

據報導，Petr在新竹的朋友昨晚去探望Petr，看見Petr熱衷於救援的樣貌，他想替台灣人感謝Petr，「若說台灣最美的風景是人，我覺得Petr更值得讚頌」。

捷克人「跑山獸」Petr Novotny前往協尋新竹高台山失蹤男子，連續3天未洗澡睡車內，身上還多處刮傷（圖），熱血幫忙令人讚揚。（圖/中央社）