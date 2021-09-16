歐盟提倡「全球通道」抗衡中國「一帶一路」 外交部：與我新南向政策理念一致

歐盟執委會主席馮德萊恩（Von der Leyen）15日宣佈「全球通道」計畫，被外界視為與中國「一帶一路」抗衡。（圖／美聯社） &nbs... 歐盟執委會主席馮德萊恩（Von der Leyen）15日宣佈「全球通道」計畫，被外界視為與中國「一帶一路」抗衡。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）歐盟執委會主席馮德萊恩（Von der Leyen）於15日發表的2021年國情咨文演講中，提出「全球通道」（Global Gateway）計畫以抗衡中國的「一帶一路」倡議。台灣外交部表示，「全球通道」理念與我國新南向政策理念一致，將持續與歐盟及其會員國深化實質合作。

美國政治網站politico報導，馮德萊恩在國情咨文演說中表示，希望與世界各國建立「全球通道」夥伴關係，歐盟希望投資高品質的基礎建設，將世界各地的貨物、人以及服務連結起來，並將「全球通道」打造成一個在全世界受到信賴的品牌。

「但這決不能以犧牲人民的尊嚴和自由為代價，」馮德萊恩表示，有2500萬人正處於強迫勞動。「我們永遠不能接受他們被迫製造產品—而這些產品最終在歐洲的商店裡銷售。因此，我們將提議在我們的市場上禁止由強迫勞動製造的產品。」然而咨文中並未就強迫勞動的產品作進一步說明。

馮德萊恩在本次談話中並未迴避該計畫的主要目標—中國，中國向來被西方國家批評，透過「一帶一路」計畫，以數十億美元的基礎建設與投資計畫，擴大該國戰略範圍並製造債務依賴。她強調，「我們希望建立雙邊聯繫而非單向依賴。」

「一帶一路」倡議2013年由中國領導人習近平提出，所謂「一帶」包含亞太、中亞與歐洲，「一路」銜接東南亞、南亞、北非與歐洲各國。截至2021年3月，中國憑藉該倡議，與全球141個國家簽署合作文件，其中涵蓋27個歐洲國家，多處東歐與南歐。

在年度國情咨文裡，馮德萊恩除了提及新冠疫情的重建以及協助提升全球疫苗接種的計畫，也提及該聯盟將以「前所未見」的方式投資半導體、5G與光纖技術，更預計推出新的歐洲晶片法案（a new European Chips Act）創建「歐洲晶片生產鏈」，為歐洲突破性技術開發新市場。

此外，衛生醫療、全球環境、阿富汗難民也被提及，並以阿富汗的前車之鑑強調夥伴合作的重要性，馮德萊恩指出，歐盟計畫於年底前提交新的「歐盟－北約聯合聲明」（EU-NATO Joint Declaration），以確保提供各國安全保障。此外，她也表示，將與美國一同在全球變化中建立新議程，並關注印太戰略發展。

外交部今日下午表示，樂見歐盟提出新的連結策略「全球通道計畫」，進一步尋求與世界各國建立合作、投資優質基礎設施，同時連結全球貨物、人員與服務，以共享價值為基礎提供夥伴國家透明及良善治理的合作計畫。

外交部指出，「全球通道計畫」所揭櫫的價值及遠景，與我國政府近年來推動「新南向政策」及永續發展國際合作等理念與目標一致。外交部將秉持民主自由的核心價值，持續與歐盟及其會員國等理念相近夥伴深化實質合作，進一步探討雙方在印太等具共同利益的區域，優先推動數位經濟、綠能等策略連結的可行性。