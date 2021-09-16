為弱勢孩子點亮學習之光　新北市攜手補教團體希望萌芽助學開跑

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
新北市政府攜手補教團體舉辦「110學年度希望萌芽助學計畫」，提供弱勢學子一整年全額免費補教學習資源。此計畫自108學年度首度推動，至今年邁入第三年，已提供學子上千個助學名額，讓弱勢學童不侷限於家庭經濟環境，也能夠有機會在課餘時間充實生活知識，學習實用技能，幫助學童提早接觸各類領域課程，邁向夢想之路。
教育局表示，希望萌芽助學計畫提供課程內容豐富多元，學習內容除了文理類學科科目加強外，也包含音樂、珠心算等各式才藝，讓學生依需求及興趣選擇，培養各項長才。雖然今年疫情嚴峻，補教業者首當其衝，受到重大影響，但仍舊不減業者的愛心與公益，提供232個免費助學名額，市值約70萬元，希望透過公私協力合作，以愛為起點，真正展現民間力量對教育的無限付出與教育愛的精神。
去年參與此計畫的小婕(化名)，自幼便對音樂很有興趣，但不想造成家人經濟負擔，藉由參加此計畫，有機會可以學習樂理課程，增進視譜和音樂性的能力，也讓自己的琴藝增進許多，經過將近1年學習後，更在今(110)年參加非音樂班鋼琴個人賽，分別拿到第一名和第二名的佳績，小婕表示特別感謝這個助學專案，可以讓他和許多熱愛學習的學生們，在自己喜歡的領域上精進。
新北市補習教育策進會陳春香理事長說，弱勢關懷是教育不可或缺的一環，透過「希望萌芽助學計畫」讓教育的森林更豐富茁壯，未來也將持續以實際行動把愛與溫暖散播到社會的每個角落，期望在未來這些孩子都能成為社會中流砥柱，進一步伸出援手幫助更多的人，讓愛循環下去。
教育局長張明文表示，感謝補教團體及各補習班不畏疫情影響，依舊串連所有願意投入的補教業者，一起回饋社會發揮善行義舉，共同推動「希望萌芽助學計畫」，希望能藉此拋磚引玉，讓更多企業能關心教育、關心弱勢。此項計畫也透過好日子愛心大平台讓公益無限放大，期望能有更多業者一起共襄盛舉。
希望萌芽助學計畫期間自110年10至111年6月，提供國小到高中弱勢家庭學童申請學習資源，凡符合低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭及領有經濟弱勢兒童及少年生活扶助等資格者，可逕至新北市社會教育資源網(https://lll.ntpc.edu.tw/)查詢相關資訊，申請時間自即日起至9月30日止，有意者請逕向新北市「補習教育策進會」提出申請。