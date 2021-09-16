為弱勢孩子點亮學習之光　新北市攜手補教團體希望萌芽助學開跑

新北市政府攜手補教團體舉辦「110學年度希望萌芽 助學計畫」，提供弱勢學子一整年全額免費補教學習資源。此計畫自 108學年度首度推動，至今年邁入第三年，已提供學子上千個助學 名額，讓弱勢學童不侷限於家庭經濟環境， 也能夠有機會在課餘時間充實生活知識，學習實用技能，幫助學童提 早接觸各類領域課程，邁向夢想之路。

教育局表示，希望萌芽助學計畫提供課程內容豐富多元， 學習內容除了文理類學科科目加強外，也包含音樂、 珠心算等各式才藝，讓學生依需求及興趣選擇，培養各項長才。 雖然今年疫情嚴峻，補教業者首當其衝，受到重大影響， 但仍舊不減業者的愛心與公益，提供232個免費助學名額，市值約 70萬元，希望透過公私協力合作，以愛為起點， 真正展現民間力量對教育的無限付出與教育愛的精神。

去年參與此計畫的小婕(化名)，自幼便對音樂很有興趣， 但不想造成家人經濟負擔，藉由參加此計畫， 有機會可以學習樂理課程，增進視譜和音樂性的能力， 也讓自己的琴藝增進許多，經過將近1年學習後，更在今(110) 年參加非音樂班鋼琴個人賽，分別拿到第一名和第二名的佳績， 小婕表示特別感謝這個助學專案， 可以讓他和許多熱愛學習的學生們，在自己喜歡的領域上精進。

新北市補習教育策進會陳春香理事長說，弱勢關懷是教育不可或缺的 一環，透過「希望萌芽助學計畫」讓教育的森林更豐富茁壯， 未來也將持續以實際行動把愛與溫暖散播到社會的每個角落，期望在 未來這些孩子都能成為社會中流砥柱， 進一步伸出援手幫助更多的人，讓愛循環下去。

教育局長張明文表示，感謝補教團體及各補習班不畏疫情影響， 依舊串連所有願意投入的補教業者，一起回饋社會發揮善行義舉，共 同推動「希望萌芽助學計畫」，希望能藉此拋磚引玉， 讓更多企業能關心教育、關心弱勢。 此項計畫也透過好日子愛心大平台讓公益無限放大， 期望能有更多業者一起共襄盛舉。

希望萌芽助學計畫期間自110年10至111年6月， 提供國小到高中弱勢家庭學童申請學習資源，凡符合低收入戶、 中低收入戶、 特殊境遇家庭及領有經濟弱勢兒童及少年生活扶助等資格者， 可逕至新北市社會教育資源網(https://lll. ntpc.edu.tw/)查詢相關資訊，申請時間自即日起至9 月30日止，有意者請逕向新北市「補習教育策進會」提出申請。