9月18日野柳假日活蟹市集開幕 百份活蟹福袋半價搶購

受人注目的野柳假日活蟹市集又回來了！ 為廣大愛蟹饕客能品嚐到最鮮美的萬里蟹， 萬里螃蟹產銷班在野柳漁港藍色公路候船亭下舉辦「 野柳假日活蟹市集」販售來自捕蟹船主第一手萬里蟹，市集將在9月 18日上午9時起正式開辦，開市當日下午1時還有100份2斤3 99元活蟹福袋搶購活動，秋天，是屬於萬里蟹的季節！

萬里蟹超殺半價優惠，抽獎加倍送慶中秋！

中秋玩月賞菊吃螃蟹！是古人一大風流愛好， 捕蟹船主與產銷班媽媽為了萬里蟹產季到來，將在9月18日上午9 時開市當天下午1時開放搶購百份2斤399元的產地限定活蟹福袋 ，對比市價將近是打對折，且適逢萬里蟹10周年，現場抽出10份 加倍送，用399元就可以買到2斤加2斤共4斤活蟹， 絕無僅有的價格就在9月18日！

活蟹市集將於當日下午1時開始發放號碼牌， 請提早到場排隊民眾保持1.5公尺社交距離注意防疫， 並聽從現場工作人員引導避免群聚，現場由市集代表抽出10位加倍 送的幸運兒後，2時開始憑號碼牌領取付款。中秋品蟹就是現在， 市集現場提供專人代客烹煮服務， 由漁村媽媽用長年煮蟹技巧為大家精心烹調， 先以冷水浸泡清洗使其昏迷不容易斷腳，剪開蟹繩再行蒸煮， 以熱呼呼熟度適中提供饕客帶回家品嚐，市集現場大火轟轟聲不斷， 萬里蟹鹹香味人人都愛，因應疫情， 市集鼓勵民眾現場購買活蟹可選擇請產銷班媽媽代為烹煮帶回家享用 ，也可以買回家自行大火蒸個8分鐘再燜5分鐘， 汁水滿溢蟹肉飽滿，與家人共享都是中秋團圓的的最好美景。

市集限定！販售生猛萬里蟹 親自挑選還能現蒸帶回家

漁業處表示，今年假日市集將於9月18日上午9時正式開始， 持續到11月28日每例假日（含國定連假）上午9時至下午4時（ 天候不佳或賣完就會提早收工）， 第一手的萬里蟹就在假日活蟹市集，享受萬里蟹鮮香美味， 沒辦法到產地品蟹的民眾也別擔心， 今年萬里蟹與電商平台合作推出外帶鱻蟹宴及萬里蟹熟蟹福袋， 一起來支持北海岸最美味品牌「萬里蟹」 ，詳情可上萬里蟹官網查詢（網址：https:// wanlicrab.tw/index.php）。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供