2022新北鼓藝節甄選出爐 亂打秀&金曲團隊加持成亮點

因應藝文活動型態朝向虛實整合，搭配藝文振興措施， 新北市文化局辦理「2022新北市鼓藝節演出節目錄影計畫」 徵件，最終錄取7件來自不同領域的優秀團隊節目計畫，包括入圍第 32屆金曲獎最佳台語專輯獎及年度專輯獎的「 嬉班子非洲鼓舞劇團」，還有以環保為理念， 擅長將廢棄物品改造成樂器，甚至把資收場搖身變為舞台的「二手貨 Stomp亂打秀」等，成果作品於明年鼓藝節活動期間播出， 以擊鼓藝術為主融入各種表演元素，透過打破領域的跨界演出， 讓節目處處都是亮點。

新北市文化局表示，本次提案多具跨領域特色， 以團隊本身擅長的歌唱、舞蹈、戲劇等專業，創意結合鼓樂演奏， 開創鼓藝節演出節目的無限想像。共甄選出7件提案， 入選團隊包括入圍今年金曲獎最佳台語專輯獎及年度專輯獎的「 嬉班子非洲鼓舞劇團」，串聯非洲擊鼓、舞蹈及台語演唱； 以舞蹈專業發展跨界演出的「舞工廠舞團」、「踢踏電台舞團」及「 大小點演藝社」；於北管傳統藝術深耕的「延樂軒北管劇團」， 結合鑼鼓音樂及傳統布袋戲；以環保為理念， 擅長將廢棄物品改造成樂器，甚至把資收場搖身變為舞台的「二手貨 Stomp亂打秀」；以及融合聲音、肢體與環境演出， 表演風格獨樹一格的「身聲劇場」。

精彩可期的演出作品於明年鼓藝節活動期間線上播出， 表演計劃令人拍案叫絕，加上金曲獎加持及在資收場的跨域演出， 讓節目處處是亮點，喜愛鼓樂的市民朋友不容錯過。 相關資訊可至新北市文化局網站https://www. culture.ntpc.gov.tw/查詢。

照片來源：新北市文化局提供