全國首創 新北專屬設計學童防災頭套 線上示範演練防災知識

響應國家防災日，Online學防災! 新北市今(16)日因應防疫首次辦理線上「校園防災示範演練」， 副市長陳純敬發表全國首創專屬設計的防災頭套，並贈送給現場4位 小一新生代表，更透過網路視訊直播及Hiteach互動教學軟體 ，與現場學生及線上參加的400位校園防災管理老師們， 一同進行防災知識問答，宣導師生防災觀念。

陳純敬副市長表示，為維護學童安全，新北市自105年起， 每年編列經費採購防災頭套贈送小一新生。 今年有別於以往套用日本頭套版型，參考師生的實際使用心得， 特別研發專屬新北學童防災頭套獨特設計， 符合人體工學讓小朋友戴上頭套疏散時，能夠貼合頭型， 也不會因為大動作而移位，更能確實達到保護頭頸部功用。

另外，專屬設計的防災頭套除要求材質舒爽保濕、透氣抗靜電外， 也強調多功能使用的實用性，坐著時能夠當成是靠墊或坐墊； 午休時變身成頸枕或午睡枕；冬天時還能夠當作是暖手枕， 讓每位小朋友不僅戴得安心，也用得開心。

教育局表示，在9月17日國家防災日前夕， 為協助各校掌握防災演練的重點及要領， 這次改變以往辦理實體示範觀摩演練形式，以線上研習方式辦理。 身為本次防災講師的北大國小劉文章校長表示，透過Hiteach 互動教學軟體，現場4位學生以及線上400位防災管理老師， 將手機或平板連接至Web IRS網站，就能加入雲端教室進行防災知識互動問答， 還能立即了解師生對於防災知識的熟稔程度。

現場研習的林柏仲小朋友說：「防災知識問答好好玩也好有趣， 我知道地震來時一定要趴下、掩護、穩住， 才能確實保護好自己的頭頸部！」參加研習的吳君蕾老師表示， 身為學校防災業務承辦人， 參加研習可以了解防災演練重點及注意事項， 期許未來自己能將防災結合生活，將防災議題融入課程及研習活動， 全校一同學習防災知識、紮根師生防災觀念。

教育局指出，新北市自100年起逐年輔導學校申請「 教育部防災校園建置計畫」，至今已完成226校防災校園， 由防災輔導團及專家學者共同入校協助學校推動校園防災工作， 更將於111年達成「校校皆為防災校園」之目標。 未來將持續推動讓防災教育的觀念更落實於師生的日常生活中， 具備基本防災知能及熟悉災時應變作為，國民永保安康。

照片來源： 新北市教育局提供