全國首創 新北專屬設計學童防災頭套 線上示範演練防災知識

照片來源： 新北市教育局提供
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響應國家防災日，Online學防災! 新北市今(16)日因應防疫首次辦理線上「校園防災示範演練」，副市長陳純敬發表全國首創專屬設計的防災頭套，並贈送給現場4位小一新生代表，更透過網路視訊直播及Hiteach互動教學軟體，與現場學生及線上參加的400位校園防災管理老師們，一同進行防災知識問答，宣導師生防災觀念。
陳純敬副市長表示，為維護學童安全，新北市自105年起，每年編列經費採購防災頭套贈送小一新生。今年有別於以往套用日本頭套版型，參考師生的實際使用心得，特別研發專屬新北學童防災頭套獨特設計，符合人體工學讓小朋友戴上頭套疏散時，能夠貼合頭型，也不會因為大動作而移位，更能確實達到保護頭頸部功用。
另外，專屬設計的防災頭套除要求材質舒爽保濕、透氣抗靜電外，也強調多功能使用的實用性，坐著時能夠當成是靠墊或坐墊；午休時變身成頸枕或午睡枕；冬天時還能夠當作是暖手枕，讓每位小朋友不僅戴得安心，也用得開心。
教育局表示，在9月17日國家防災日前夕，為協助各校掌握防災演練的重點及要領，這次改變以往辦理實體示範觀摩演練形式，以線上研習方式辦理。身為本次防災講師的北大國小劉文章校長表示，透過Hiteach互動教學軟體，現場4位學生以及線上400位防災管理老師，將手機或平板連接至Web IRS網站，就能加入雲端教室進行防災知識互動問答，還能立即了解師生對於防災知識的熟稔程度。
現場研習的林柏仲小朋友說：「防災知識問答好好玩也好有趣，我知道地震來時一定要趴下、掩護、穩住，才能確實保護好自己的頭頸部！」參加研習的吳君蕾老師表示，身為學校防災業務承辦人，參加研習可以了解防災演練重點及注意事項，期許未來自己能將防災結合生活，將防災議題融入課程及研習活動，全校一同學習防災知識、紮根師生防災觀念。
教育局指出，新北市自100年起逐年輔導學校申請「教育部防災校園建置計畫」，至今已完成226校防災校園，由防災輔導團及專家學者共同入校協助學校推動校園防災工作，更將於111年達成「校校皆為防災校園」之目標。未來將持續推動讓防災教育的觀念更落實於師生的日常生活中，具備基本防災知能及熟悉災時應變作為，國民永保安康。
照片來源： 新北市教育局提供