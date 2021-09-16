模擬50噸污油入侵淡水河 新北邀北基桃竹共10單位聯合水污染操演

照片來源：新北市政府環境保護局提供
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為提升水體污染事件應變能力，新北市政府16日於蘆洲區微風運河舉辦「110年度水體污染緊急應變實兵演練」，集結台北、基隆、桃園、新竹縣市和地方警消公所等10個單位，模擬不法廠商利用午後雷陣雨，排放廢油流至洲仔尾溝沿岸，造成水體油污染，政府跨單位合作應變。環保局指出，從油污圍堵、回收、清除到採樣，實兵操演相當逼真、情節貼近真實，期望藉由演練宣導正確災害搶救防治觀念，強化跨區域災後緊急應變防救能力。
環保局表示，劇本模擬成蘆橋附近有不法廠商利用午後雷陣雨，排放廢油流至洲仔尾溝沿岸，導致河面烏黑一片及惡臭飄散。新北市環保局接獲通報，估計約50公噸污油排入河川中，預判油污染匯入淡水河，立即採取應變措施，成立河川油污染緊急應變中心，實際進行一系列圍堵防災作為。據統計，演練共出動80人、車輛6輛、船隻1艘、河川型攔油索、捲狀吸油棉及高壓沖洗機等應變裝（設）備，場景逼真且動作到位。
環保局指出，油污圍堵、區域通報、災後復原監控為三大操演重點。若50公噸污油匯入淡水河，依據「水污染事件緊急應變聯防體系作業要點」，屬第二級水污染事件應變，將由新北市環保局於當地區公所成立「河川油污染緊急應變中心」，指派指揮官進駐緊急應變中心、召集警消及公所等聯合應變。之後，透過河川污染防治管理系統通報北區聯防體系等周邊縣市，啟動應變機制及聯繫相關單位，支援處理重大水污染事件。最後派出攔油索、汲油器、高壓沖洗機、吸油棉等器材進行油污、水質採樣、事故蒐證作業及執行岸際區域油污染清除工作。
照片來源：新北市政府環境保護局提供
環保局副局長朱益君表示，災害搶救工作除有賴平時之協調、整合、運用各轄區及跨區政府單位與民間團體之資源、人力及裝備，以強化整體救災能力外，也需熟稔緊急應變處理的相關程序及設備操作，才能將生命及財務等災損減至最低，並有效保護環境生態。河川岸際安全需要大家共同來維護，對於災難發生及環境保護多付出一份努力與關懷，即可減少一分的危害。本次演練整合各單位共同參演，期許進而提升緊急應變技能，為水環境築起一道強而有力的防護網。