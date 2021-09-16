模擬50噸污油入侵淡水河 新北邀北基桃竹共10單位聯合水污染操演

為提升水體污染事件應變能力，新北市政府16日於蘆 洲區微風運河舉辦「110年度水體污染緊急應變實兵演練」， 集結台北、基隆、桃園、新竹縣市和地方警消公所等10個單位， 模擬不法廠商利用午後雷陣雨，排放廢油流至洲仔尾溝沿岸， 造成水體油污染，政府跨單位合作應變。環保局指出，從油污圍堵、 回收、清除到採樣，實兵操演相當逼真、情節貼近真實， 期望藉由演練宣導正確災害搶救防治觀念， 強化跨區域災後緊急應變防救能力。

環保局表示，劇本模擬成蘆橋附近有不法廠商利用午後雷陣雨， 排放廢油流至洲仔尾溝沿岸，導致河面烏黑一片及惡臭飄散。 新北市環保局接獲通報，估計約50公噸污油排入河川中， 預判油污染匯入淡水河，立即採取應變措施， 成立河川油污染緊急應變中心，實際進行一系列圍堵防災作為。 據統計，演練共出動80人、車輛6輛、船隻1艘、河川型攔油索、 捲狀吸油棉及高壓沖洗機等應變裝（設）備，場景逼真且動作到位。

環保局指出，油污圍堵、區域通報、災後復原監控為三大操演重點。 若50公噸污油匯入淡水河，依據「 水污染事件緊急應變聯防體系作業要點」， 屬第二級水污染事件應變，將由新北市環保局於當地區公所成立「 河川油污染緊急應變中心」，指派指揮官進駐緊急應變中心、 召集警消及公所等聯合應變。之後， 透過河川污染防治管理系統通報北區聯防體系等周邊縣市， 啟動應變機制及聯繫相關單位，支援處理重大水污染事件。 最後派出攔油索、汲油器、高壓沖洗機、吸油棉等器材進行油污、 水質採樣、事故蒐證作業及執行岸際區域油污染清除工作。

照片來源：新北市政府環境保護局提供

環保局副局長朱益君表示，災害搶救工作除有賴平時之協調、整合、 運用各轄區及跨區政府單位與民間團體之資源、人力及裝備， 以強化整體救災能力外， 也需熟稔緊急應變處理的相關程序及設備操作， 才能將生命及財務等災損減至最低，並有效保護環境生態。 河川岸際安全需要大家共同來維護， 對於災難發生及環境保護多付出一份努力與關懷， 即可減少一分的危害。本次演練整合各單位共同參演， 期許進而提升緊急應變技能，為水環境築起一道強而有力的防護網。