月子文化大不同 印尼綁束帶 越南不吃海鮮

受新冠肺炎影響，許多國家或疫情嚴峻或嚴防邊境， 在台灣的新住民無法順利返鄉過節，時值月圓人團圓之際， 為解新住民思鄉之愁，新北市新住民中心特地舉辦「 月圓甜甜過中秋」，邀請新住民姊妹穿著傳統國服， 一同手作家鄉風味的月餅。此外，新北市保母協會以「 月子文化大不同」為題， 由薛惠珍老師講座如何透過做月子經營家庭，引發新住民熱烈迴響， 紛紛分享自己的親身經歷。

來自印尼的盧美華表示，在印尼坐月子每位產婦都會綁上束腹帶， 越緊越好，為了愛漂亮，早日恢復苗條的身材，幾乎快透不過氣來。 越南的梅氏素娥則說，在越南坐月子不吃禽類和海鮮， 但嫁來台灣後，婆婆告訴她三餐都必須吃麻油雞，「 這樣才能一人吃二人補，奶水多多！」梅氏素娥說，婆婆的好意， 她一開始閉著眼睛吃，後來發現身子真的恢復元氣， 小孩也餵得胖嘟嘟。

薛惠珍老師表示，月子文化真的是因國而異， 像歐美國家生產沒有特別的忌諱，認為休息幾天便能恢復正常生活， 甚至就去上班。但在台灣，傳統的觀念是要將月子做好做滿，「 月內人不能洗頭、碰冷水、提重物，而且一定要進補。」

曾獲多項國際烘焙金牌、有「創意果凍少奶奶」 之稱的越南新住民卞柔勻，教大家製作健康低卡的果凍月餅。 她也分享台越中秋習俗的差異，她說在台灣是元宵節提燈籠， 但在越南則是中秋節，因為這是屬於兒童的節日， 她小時候在越南西寧鄉下，用竹子與玻璃紙製作燈籠， 燈籠內點著蠟燭映著紅色玻璃紙閃閃發光，非常動人。

來台數十年越南籍阮明莉早已融入台灣習俗， 她說每年中秋都會和家人團聚烤肉， 不過今年因疫情關係大概烤不成了。印尼籍羅安娜則說， 印尼沒有烤肉文化，就是大人唱歌賞月，小孩猜謎語玩在一起。 來自日本的永冶典子表示，日本將中秋節稱為「十五夜」， 會用糯米做15個「月見糰子」享用。

社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示， 台灣是一個多元文化的社會，新北市新住民人口又為全國之冠， 在中秋節前夕，藉由相關活動，讓來自不同國家的姊妹們， 在做好防疫的前提下，彼此交流， 後續仍會舉辦家庭經營講座或親子活動，歡迎新住民家庭踴躍參與， 詳細資訊可上粉絲專頁Line@(@imj3154h) 或撥打0800-250-880由專人服務。