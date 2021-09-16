行政院文化獎頒獎！台灣國寶唸唱藝術家楊秀卿　首位舞蹈博士劉鳳學實至名歸

今日頒獎典禮上，左起：行政院長蘇貞昌、行政院文化獎得主劉鳳學代領人陳勝美、行政院文化獎得主楊秀卿（前方）、文化部長李永得。（圖擷取自直播記... 今日頒獎典禮上，左起：行政院長蘇貞昌、行政院文化獎得主劉鳳學代領人陳勝美、行政院文化獎得主楊秀卿（前方）、文化部長李永得。（圖擷取自直播記者會）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)第40屆行政院文化獎於今(16)日舉行頒獎典禮，得主為台灣兩位女性表演藝術家及舞蹈家－楊秀卿及劉鳳學，場面溫馨感人。

第40屆行政院文化獎得主名單已於2月揭曉，由人間國寶「唸唱」藝術家楊秀卿及現代舞蹈先驅劉鳳學獲頒，盛大的頒獎典禮於今(16)日台灣戲曲中心大表演廳舉行，由行政院長蘇貞昌頒獎，劉鳳學因身體不適，由新古典樂團董事長陳勝美代為領獎，引言人分別為為吳國禎及張中煖。

行政院長蘇貞昌表示，感謝楊秀卿老師從巷尾唱到總統府，用唸歌唱出台灣歷史，所有的歌詞都是台灣的故事，劉老師則讓大家看見現代舞蹈、原住民舞蹈等各類型的舞蹈，同時也豐富圓滿社會。

文化部長李永得說明，頒獎典禮本將於5月13日舉辦，但5月11日起指揮中心頒布二級警戒，因此緊急取消，雖然台灣現在還處於二級警戒，但在遵守防疫規範下還是可以進行實體典禮。

李永得強調，此次兩位獎主有兩大特色，都是女性，過去女性成就常被忽略，此次得獎是對於女性藝術家表達最佳敬意，另外兩位都很高齡，代表她們在其領域耕耘都超過60年，而在眾多提名者中，大家一致投票通過。



致敬劉鳳學影片（圖擷取自直播記者會）

新古典舞團創辦人劉鳳學現年96歲，從小受到古典芭蕾舞洗禮，是台灣第一位舞蹈博士。於1950年代開始接觸台灣原住民舞蹈，1965年至1966年到日本研究所進修研習舞蹈創作法，同時也在日本宮內廳研究唐代樂舞。1976年創辦「新古典舞團」，並於1987年獲得英國國家舞蹈哲學博士學位。

國立台北藝術大學副校長張中煖出任劉鳳學引言人，同時也是新古典舞團創團團員之一，她表示「以身教言教引領超過半世紀的恩師，在我心中是永遠的典範」。

話鋒一轉，張中煖透露，劉鳳學訓斥人不帶髒字卻刻骨銘心深切反省，被罵最多的就是她本人，「最不怕她的也是我，這點我相當的自豪與自信，同時我也很好奇老師的頭髮總梳這麼澎，對於這獨特的髮型之下，可以包藏這麼多藝術能量跟底蘊感到很驚訝！」

最後，這位副校長邀請現場所有人一起呼喚老師名字，表達對她的敬意時也讓她耳朵癢，場面十分溫馨感人。

代領人陳勝美致詞時說，恩師劉鳳學在近一世紀的生命長河中，始終以刻苦自律，智慧人文關懷悠遊在舞蹈世界，一天當三天在努力，成就她在舞蹈界多面向的貢獻，在此轉達最深刻誠摯的謝意，「劉鳳學老師認為自己僅是舞蹈的終身義工，謝謝大家對她的厚愛。」



致敬楊秀卿影片（圖擷取自直播記者會）

楊秀卿於1934年出生，兒時延誤就醫，導致雙眼失明，父親為讓她習得一技長，送她到基隆一戶以賣唱為生的人家收養，楊秀卿青少年時期在台北圓環一帶駐唱，取材於街坊巷弄之故事，改編歌仔戲的曲讓觀眾聽得懂，打響「口白歌仔」的名聲。

在致敬楊秀卿老師的影片裡提及，老師以前學習唸歌是為了生活賺錢，而現在是為了文化繼續唸，更涉足電影拍攝，透過不同途徑宣揚唸歌說唱技藝，讓更多人認識唸歌之美。

「楊秀卿說唱藝術團」於2010年成立，與微笑唸歌團《唸啥咪歌》共同製作的專輯更獲德國紅點設計獎「最佳設計獎」，2017年參與《血觀音》電影拍攝，更在2019年受邀總統府音樂會表演。

頒獎典禮上，楊秀卿坐輪椅出席，於現場帶來精采唸歌，她用台語開玩笑說，「沒想到我這阿婆這麼老了還能到這，我覺得我真好命，希望大家不要嫌棄繼續聽（唸歌），現在身體不好沒聲音，真的很感恩！」