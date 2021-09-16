BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答

日前中央流行疫情指揮中心(9/11)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第九期將提供BNT疫苗及高端疫苗，符合資格對象有「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，預約接種BNT疫苗第一劑；以及「9月28日(含)前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」，預約接種高端疫苗第二劑。

BNT疫苗開始接種，家長和孩子需要注意什麼？

全國各高中職、國中學生於9月22日開始陸續接種BNT疫苗，根據衛生福利部疾病管制署提供的資訊，青少年接種疫苗後可能會產生的常見反應和發燒反應。

常見反應：接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並於數天內消失。依據疫苗臨床試驗及上市後監測顯示接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑。

發燒反應：接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，依據BNT162b2疫苗臨床試驗，發燒比率平均約24.2%，第二劑較第一劑比率高(依據美國CDC V-safe資料12-15歲第一劑約10%，第二劑約30%)。 一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

另外，如果接種疫苗後28天內如出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，也應立即就醫：

胸痛、胸口壓迫感或不適症狀

心悸（心跳不規則、跳拍或“顫動”

暈厥（昏厥）

呼吸急促

運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）

另外9月初中央疫情指揮中心宣布，開放第一類對象混打疫苗。根據指揮中心規定，第一類對象屬維持醫療量能，包含具有執業登記之醫事人員以及醫事機構之非醫事人員（含集中檢疫所之非醫事人員）。

日前曾有藥局藥師反應，指揮中心在8月20日發布一份公文僅提到開放醫療院所及診所人員混打疫苗，其中並不包括藥局藥師，導致他多次希望混打疫苗卻遭拒。指揮中心回應，現已開放所有第一類對象混打疫苗，包括第一線醫療機構、基層診所及藥局等，第二劑都可混打莫德納疫苗。

為什麼要混打？混打順序有差嗎？

根據國外臨床實驗，混打疫苗雖然會增加輕度到中度的不良反應，但同時也可增加抗體表現，對不同病毒株可能具有更好的保護力，但混打順序有以下2點建議：

第1劑施打AZ疫苗後，可間隔8~12週施打mRNA疫苗（如BNT、莫德納） 第1劑施打mRNA疫苗，第2劑可混其他廠牌之mRNA疫苗，但不建議改AZ或印度Covishield等腺病毒疫

接種莫德納疫苗後的副作用？

衛福部Taiwan V-Watch資料提到，18-49歲民眾的不良反應比50歲以上更容易發生，不過大多數症狀都會在接種7天內緩解。部分網友也因此笑稱自己是「疫苗認證的年輕人」。

此外，AZ疫苗第1劑副作用比較強，而莫德納疫苗則是第2劑的副作用反應比較強，所以如今網路上又有「AZ疫苗先苦後甘、莫德納疫苗先甘後苦」的說法。現開放第一類對象開放混打，接種第2劑的副作用是什麼？和第1劑會有差別嗎？以下用對照表格讓讀者知道：

莫德納第1劑 莫德納第2劑 注射部位疼痛 18-49歲約81%、50-64歲約62%、65歲以上39% 18-49歲約90%、50-64歲約78%、65歲以上58% 疲倦 35% 18-64歲>57% 發燒 3.1%，通常不超過2天 平均38.1% 18-49歲約40%、50-64歲約28.4%、65歲以上17.2% 肌肉痛 28% >43% 頭痛 18% >37% 其他 注射側腋下腫脹或壓痛（<5%）、關節痛（5%） 注射部位腫脹（>52%）、發冷（>22%）

另外除了上述常見症狀，也可能出現罕見（機率小於1/1000）的顏面神經麻痺、臉部腫脹、急性過敏性反應。

接種完後如何緩解副作用？我需要注意什麼？

緩解副作用方法，可以試試看：

注射手臂紅腫痛： 可使用濕毛巾涼敷，或隔者毛巾適度冰敷（1次大概15-20分鐘）。

疲倦、發冷： 多休息，補充睡眠，此外，可視個人情況添加衣物與棉被的厚度。

頭痛、肌肉痛、關節痛： 必要時可以吃普拿疼緩解，但通常症狀輕微，會在數天內自然緩解。

發燒： 多補充水分增加代謝，必要時可吃普拿疼等退燒藥物，通常在48小時左右會逐漸退燒。

如果出現以下症狀，請盡速就醫！

接種疫苗後，一般不良反應會在48小時內緩解，但若出現嚴重莫德納副作用：頭暈目眩、心跳加速、呼吸困難等強烈過敏反應，或是不在副作用列表中的異常莫德納副作用：拉肚子、四肢瘀青等等情況，請盡速就醫釐清病因，並告知醫師你接種的疫苗廠牌、日期、病史等資訊以供診斷參考。

即便國內疫情明顯趨緩，疫苗覆蓋率擴增，各行各業也逐漸解封，但是仍要提醒身邊的親朋好友，持續做好防疫措施，避免確診數再次飆增。

有哪些族群不適合打莫德納疫苗？了解更多莫德納疫苗相關資訊請看這篇：莫德納疫苗副作用看過來！醫揭7類人不適合打莫德納