桃機地勤染疫　恐因飛機內部環境感染　確診前曾去過一蘭拉麵、好市多

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）1名桃園機場地勤昨日確診COVID-19，指揮中心指揮官陳時中表示，初步研判感染源與飛機內部環境感染有關；新北市衛生局亦公布該個案的相關足跡，主要集中在新莊。

一名在桃園機場負責客艙清消的女員工（案16213）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生單位立即匡列接觸者46人，其中45人須集中/居家隔離，1人自主健康管理，46人都需要進行PCR採檢，現階段已採檢45人，皆陰性，剩餘1人為自主健康管理者，預計9月19日採檢。

桃園市政府昨天下午也安排桃勤公司339人、華膳和機務人員49人進行採檢，截至今早已有308人檢驗結果為陰性。

陳時中表示，這起事件的傳播鏈應該和環境感染比較有關，現階段至少掌握可能被感染地點，將依據曾經清理過的客艙進行感染源溯源，另一方面，指揮中心研擬本週再次檢視航空器清潔人員清消、管理過程，並與專家討論改善方法。

新北市衛生局下午亦公布該個案足跡，曾經到過新莊多處，提醒曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測。

針對該個案曾在10日凌晨赴新光三越台北信義新天地A11的一蘭拉麵，台北市衛生局表示，已發送細胞簡訊給同時段用餐的50名顧客，並電話連絡提醒若出現疑似症狀，請主動就醫採檢；另已要求18名員工進行自我健康監測並陸續安排採檢，將持續追蹤結果。

這50人當中有23人在電話聯繫時同意採檢，其中有5人已經確定是陰性，另外27人有6人表示會自行採檢，因為顧客不見得都住在台北市，因此請他們就近採檢。

衛生局指出，這名個案在台北市已匡列第一層接觸者4人採居家隔離14天、第二層接觸者5人只須預防性隔離5天，這9人中有7人採檢結果為陰性，另外2人等待結果中。